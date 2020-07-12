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olmasa şampiyon bizdik!

: Pişmiş tavuğun başına gelmedi bu sezon yaşananlar. Zaten G.Saray’ı Çin’den gelen mikrop durdurdu. Virüs hem dünyayı hem bizi yaktı

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Koronavirüs olmasa şampiyon bizdik!
G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, şampiyonluğun kaybedilmesini Koronavirüs salgınına bağladı. A Spor'a açıklamalarda bulunan Albayrak, "Yabancı kısıtlaması, ülke futboluna zarar verir" derken yaşanan süreç için şöyle devam etti: "G.Saray futbolcularına da çalışanlarına da paralarını ödemeye çalışıyor. Bu konuda içimiz rahat. Taraftarlarımızın da içi rahat olsun. Pişmiş tavuğun başına gelmedi bu sezon yaşananlar. Hastalıklar, Koronavirüs sorunları yaşadık. Zaten G.Saray'ı Çin'den gelen mikrop durdurdu. Yoksa şampiyon olacaktık. Maalesef Çin'den çıkan virüs hem dünyayı hem de G.Saray'ı yaktı."

4 aydır maaş ödenmiyor G.Saray'la devam etmeyeceğiz
SEZON sonunda kontratı bitecek olan Mariano'nun menajeri Marcelo Robalinho, oyuncusunun sarı-kırmızılılarla yola devam etmeyeceğini açıkladı. Brezilyalı oyuncuya Türkiye'den 2 teklif olduğunu da açıklayan menajeri, "G.Saray ile sözleşme uzatmayacağız, 4 aydır maaş ödenmiyor. Brezilya'ya dönmek her zaman ihtimaller arasında" dedi.

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Koronavirüs olmasa şampiyon bizdik!
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