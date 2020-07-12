Koronavirüs olmasa şampiyon bizdik!

G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, şampiyonluğun kaybedilmesini Koronavirüs salgınına bağladı. A Spor'a açıklamalarda bulunan Albayrak,derken yaşanan süreç için şöyle devam etti:Taraftarlarımızın da içi rahat olsun.Zaten G.Saray'ı Çin'den gelen mikrop durdurdu. Yoksa şampiyon olacaktık. Maalesef Çin'den çıkan virüs hem dünyayı hem de G.Saray'ı yaktı."sonunda kontratı bitecek olan Mariano'nun menajeri Marcelo Robalinho, oyuncusunun sarı-kırmızılılarla yola devam etmeyeceğini açıkladı. Brezilyalı oyuncuya Türkiye'den 2 teklif olduğunu da açıklayan menajeri,dedi.