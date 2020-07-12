Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ozan Tufan stoperde

stoperde

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Ozan Tufan stoperde
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in PFDK'ya sevkinin ardından aldığı 1 maçlık ekstra ceza nedeniyle elde yine tek stoper Falette kaldı. Sarı-lacivertlilerin zorlu Sivasspor sınavında stoperde Ozan Tufan'ın görev yapacağı bildirildi. G.Birliği maçında defans Falette ile Jailson'dan oluşmuş ancak Brezilyalı'nın ilk 9 dakikada yaptığı iki kritik hata sonrası teknik direktör Tahir Karapınar, Ozan ile Jailson'un yerlerini değiştirmişti. Orta alan ise Tolgay, Gustavo, Ferdi üçlüsünden oluşacak. Gençlerbirliği deplasmanında yedek oturan Garry Rodrigues bugün Sivas karşısında ilk 11'de forma giyecek.

BU SEZON NE YAPTI?
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan, bu sezon merkez orta saha oynadığı 19 maçta 5 gol, 3 asist üretti. 5 karşılaşmada sağ bek, 4 mücadelede orta sahanın sağında görev yapan milli oyuncu, 2 asistle takıma katkı verdi. 10 numara çıktığı 3 maçta ise 1 asistle oynadı

DERBİ ÖNCESİ 'SARI' ALARM
F.BAHÇE, Sivasspor maçı öncesi sarı kart tehlikesiyle karşı karşıya. Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Jailson ve Tolga Ciğerci sınırdaki isimler. Bu 4 isim kart görürlerse Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'da kim elendi? Survivor elenen yarışmacı açıklandı mı? 11 Temmuz 2020 SMS oy sıralaması ve elenen isim...
Bu illerde görüldü! 'Beyin yiyen amip' böyle bulaşıyor!
Son dakika haberi | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 11 Temmuz 2020 gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
Son dakika haberi | Acun Ilıcalı Survivor'dan Sercan Yıldırım'ın neden elendiğini açıkladı! "Sercan Survivor'dan elenmek zorunda kaldı, çünkü..."
Can Tanrıyar ile Tamar Oner nişanlandı! Yüzükleri Hülya Koçyiğit taktı!
17 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda DEV İNDİRİM fırsatı sizleri bekliyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirim listesi!
İkinci el araç alacaklar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar geldi...
Son Dakika Haberi: Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımlarına rekor beğeni! Ünlü sanatçıdan Ayasofya kararı sonrası peş peşe tweetler geldi!
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı önlemleri duyurdu! Market ve kuaförlerde yeni dönem
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango MPİ 11 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı sorgula!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ozan Tufan stoperde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA