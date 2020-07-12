Ozan Tufan stoperde

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in
PFDK'ya sevkinin
ardından aldığı 1 maçlık ekstra ceza
nedeniyle
elde yine tek stoper Falette
kaldı. Sarı-lacivertlilerin zorlu
Sivasspor sınavında stoperde Ozan Tufan'ın görev yapacağı bildirildi.
G.Birliği maçında defans Falette
ile Jailson'dan oluşmuş ancak
Brezilyalı'nın ilk 9 dakikada yaptığı
iki kritik hata sonrası teknik
direktör Tahir Karapınar, Ozan
ile Jailson'un yerlerini değiştirmişti.
Orta alan ise Tolgay, Gustavo, Ferdi
üçlüsünden
oluşacak. Gençlerbirliği
deplasmanında yedek oturan
Garry Rodrigues bugün
Sivas karşısında ilk 11'de
forma giyecek.
BU SEZON NE YAPTI?
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan, bu sezon merkez orta saha oynadığı 19 maçta 5 gol, 3 asist üretti. 5 karşılaşmada sağ bek, 4 mücadelede orta sahanın sağında görev yapan milli oyuncu, 2 asistle takıma katkı verdi. 10 numara çıktığı 3 maçta ise 1 asistle oynadı
DERBİ ÖNCESİ 'SARI' ALARM
F.BAHÇE, Sivasspor maçı öncesi sarı kart tehlikesiyle karşı karşıya. Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Jailson
ve Tolga Ciğerci
sınırdaki isimler. Bu 4 isim kart görürlerse Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.