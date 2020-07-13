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AS: 1+1 yıl ’da

İspanyol gazetesi, ’ın eski yıldızıyla maç başına 25 bin € karşılığında ön protokol imzaladığını yazdı

Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
AS: Arda Turan 1+1 yıl Galatasaray’da
Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Arda Turan, yetiştiği kulüp olan Galatasaray'a geri döndü. İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Arda Turan ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Gazetede yer alan anlaşma detayında Arda Turan'ın Galatasaray'dan maç başına 25 bin Euro (Yaklaşık 200 bin TL) kazanacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı takımın şampiyon olması halinde Arda Turan 500 bin Euro bonus ödeme alacak. AS, öte yandan Galatasaray'a dönecek Arda Turan'ın takım kaptanı olacağını da yazdı.

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AS: Arda Turan 1+1 yıl Galatasaray’da
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