AS: Arda Turan 1+1 yıl Galatasaray’da

Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Arda Turan, yetiştiği kulüp olan Galatasaray'a geri döndü. İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Arda Turan ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Gazetede yer alan anlaşma detayında Arda Turan'ın Galatasaray'dan maç başına 25 bin Euro (Yaklaşık 200 bin TL) kazanacağı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takımın şampiyon olması halinde Arda Turan 500 bin Euro bonus ödeme alacak. AS, öte yandan Galatasaray'a dönecek Arda Turan'ın takım kaptanı olacağını da yazdı.