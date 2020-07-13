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- maçının ilk 11'leri belli oldu

'in 32. haftasında sahasında 'ı konuk ediyor. Kümede kalma mücadelesi veren ekibi ile üçüncülük hesapları yapan siyah-beyazlı takım arasındaki karşılaşmayı yönetecek. Müsabaka öncesinde sarı-siyahlı takımın 32, 'ın ise 53 puanı var. Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 19:53 Son Güncelleme: 13.7.2020 20:08 ABONE OL
Yeni Malatyaspor- Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasında Malatya'da zorlu bir 90 dakika oynanacak.

Corona virüsü sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de çizdiği başarılı grafikle 4. sıraya kadar tırmanan Beşiktaş, ateş hattından uzaklaşmak isteyen Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın 53, Hikmet Karaman'ın öğrencilerinin ise 32 puanı var.

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı saat 21.00'de başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı zorlu müsabaka beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLLİ OLDU...

Yeni Malatyaspor: Yeni Malatyaspor: Farnolle, Karim Hafes, Chebake, Robin, Murat, Hadebe, Mina, Acquah, Donald, Gökhan, Umut

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N'Koudou, Boyd, Diaby.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığından dolayı kadroda zorunlu değişiklikler yapacak.

Kasımpaşa maçında sakatlanan Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve yine Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Atiba'nın yanı sıra, 2 haftadır tedavileri sürdüğü için idman yapmayan Umut Nayır ve Adem Ljajic, Malatya deplasmanında takımda olmayacak.

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Yeni Malatyaspor- Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
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