Yeni Malatyaspor- Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasında Malatya'da zorlu bir 90 dakika oynanacak.

Corona virüsü sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de çizdiği başarılı grafikle 4. sıraya kadar tırmanan Beşiktaş, ateş hattından uzaklaşmak isteyen Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın 53, Hikmet Karaman'ın öğrencilerinin ise 32 puanı var.

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı saat 21.00'de başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı zorlu müsabaka beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLLİ OLDU...

Yeni Malatyaspor: Yeni Malatyaspor: Farnolle, Karim Hafes, Chebake, Robin, Murat, Hadebe, Mina, Acquah, Donald, Gökhan, Umut

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N'Koudou, Boyd, Diaby.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığından dolayı kadroda zorunlu değişiklikler yapacak.

Kasımpaşa maçında sakatlanan Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve yine Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Atiba'nın yanı sıra, 2 haftadır tedavileri sürdüğü için idman yapmayan Umut Nayır ve Adem Ljajic, Malatya deplasmanında takımda olmayacak.