CANLI | Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

Süper Lig'de 32. hafta kritik bir maça sahne oluyor.
Ateş hattından çıkmanın hesaplarını yapan Çaykur Rizespor, 36 puanlı Kasımpaşa'yla karşılaşıyor.
Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcisini yenmesi durumunda son hafta öncesinde ligde kalma adına önemli bir adım atmış olacak. Kasımpaşa ise kazanarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.
Ünal Karaman'ın öğrencileri müsabaka öncesinde 32, lacivert-beyazlılar ise 36 puanda. Hakem Arda Kardeşler'in yönettiği maç beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER...
Kasımpaşa: Ramazan, Meriah, Brecka, Hadadi, Tirpan, Aytaç, Hadergjonaj, Hajradinovic, Yusuf, Gohou, Thiam.
Rizespor: Tarık, Talbi, Diomande, Burak, Alberk, Ivanildo, Oğuz, Orhan, Garmash, Boldrin, Skoda.