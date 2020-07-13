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'in 32. haftasında ile kümede kalma mücadelesi veren karşı karşıya geliyor. 'daki zorlu mücadelede hakem düdük çalıyor. Müsabaka öncesinde Kasımpaşa'nın 36, temsilcisinin ise 32 puanı bulunuyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 13.7.2020 18:29 Son Güncelleme: 13.7.2020 18:31 ABONE OL
CANLI | Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

Süper Lig'de 32. hafta kritik bir maça sahne oluyor.

Ateş hattından çıkmanın hesaplarını yapan Çaykur Rizespor, 36 puanlı Kasımpaşa'yla karşılaşıyor.

Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcisini yenmesi durumunda son hafta öncesinde ligde kalma adına önemli bir adım atmış olacak. Kasımpaşa ise kazanarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.

Ünal Karaman'ın öğrencileri müsabaka öncesinde 32, lacivert-beyazlılar ise 36 puanda. Hakem Arda Kardeşler'in yönettiği maç beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER...
Kasımpaşa: Ramazan, Meriah, Brecka, Hadadi, Tirpan, Aytaç, Hadergjonaj, Hajradinovic, Yusuf, Gohou, Thiam.

Rizespor: Tarık, Talbi, Diomande, Burak, Alberk, Ivanildo, Oğuz, Orhan, Garmash, Boldrin, Skoda.

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