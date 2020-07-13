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Denizlispor - | 11'ler belli oldu

'in 32'nci haftasında deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren ile karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu karşılaşmayı yönetecek. Saat 21.00'da başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 20:01 Son Güncelleme: 13.7.2020 20:08 ABONE OL
Denizlispor - Trabzonspor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 32'nci haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer zorlu maçta rakibini yenerek şampiyonluk ümidini sonraki haftaya taşımak istiyor.

Denizlispor ise sahadan 3 puan ile ayrılarak kümede kalma potasından uzaklaşmanın planlarını yapıyor. İlki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma Denizlispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Denizlispor: Hüseyin, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Denizlispor-Trabzonspor maçı 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'UN SON YENİLGİSİ DENİZLİ'YE

Trabzonspor, bu sezon ligde son yenilgisini 9 sezon sonra karşılaştığı Yukatel Denizlispor karşısında 15. haftada sahasında 2-1'lik sonuçla aldı. Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ardından Karadeniz ekibinin bileğini, 146 gündür hiçbir takım bükemedi. Fırtına, Yukatel Denizlispor maçının ardından ligde oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

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Denizlispor - Trabzonspor | 11'ler belli oldu
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