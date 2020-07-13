Denizlispor - Trabzonspor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 32'nci haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer zorlu maçta rakibini yenerek şampiyonluk ümidini sonraki haftaya taşımak istiyor.
Denizlispor ise sahadan 3 puan ile ayrılarak kümede kalma potasından uzaklaşmanın planlarını yapıyor. İlki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma Denizlispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.
DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
Denizlispor: Hüseyin, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Denizlispor-Trabzonspor maçı 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR'UN SON YENİLGİSİ DENİZLİ'YE
Trabzonspor, bu sezon ligde son yenilgisini 9 sezon sonra karşılaştığı Yukatel Denizlispor karşısında 15. haftada sahasında 2-1'lik sonuçla aldı. Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ardından Karadeniz ekibinin bileğini, 146 gündür hiçbir takım bükemedi. Fırtına, Yukatel Denizlispor maçının ardından ligde oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı.