Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emre Çolak, Deportivo'da antrenmana çıkmadı

, Deportivo'da antrenmana çıkmadı

Sosyal medyada Deportivo ile ilgili tüm paylaşımlarını silen ve kulüpten izin almadan antrenmana gelmeyen 'ın kalan iki haftada kadro dışı bırakılacağı iddia ediliyor.

AA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 18:54 ABONE OL
Emre Çolak, Deportivo'da antrenmana çıkmadı

İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Deportivo La Coruna'da forma giyen Türk futbolcu Emre Çolak, takımının bu sabahki antrenmanına katılmadı.

İspanyol basını, Emre'nin sakatlık sorunu olmadığını ve kulüpten izin almadan bu sabahki antrenmana katılmadığını yazdı.

İkinci ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'nun dün sahasında oynadığı ve Extremadura'ya 3-2 yenildiği maça yedek başlayan Emre, 58. dakikada Mujaid Sadick'in yerine oyuna girmişti.

"SİNİRLİ BİR ŞEKİLDE STADI TERK ETTİ"

La Coruna gazeteleri, Emre'nin mağlup oldukları maçın ardından "sinirli bir şekilde stadı terk ettiğini" iddia etti.

Haberlerde, Emre'nin bu sabahki antrenmana katılmayışıyla ilgili kulübün bir açıklama yapmadığı vurgulanırken, "Türk futbolcu yeni bir saygısızlık olayından sonra mavi-beyazlı formayı bir daha giyemeyebilir." ifadesi kullanıldı.

Emre ayrıca sosyal medyadaki hesaplarından bu zamana kadar Deportivo ile ilgili yaptığı tüm paylaşımları sildi.

Diğer yandan Deportivo takımının taraftar grubu "Riazor Blues" da sosyal medya hesabından "Zaman herkesi layık olduğu yere koyuyor. Dönüşün yılın en kötü haberiydi. Deportivo'dan git Emre Çolak." diye yazarak, futbolcuya tepki gösterdi.

Deportivo'ya ara transfer döneminde gelen Emre Çolak, şimdiye kadar 16 maçta forma giyip 2 gol attı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki Emre'nin, Türkiye'de bir kulübe transfer olacağı ileri sürülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dün akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti? 12 Temmuz 2020 SMS sıralaması ile Survivor'da kim eledi, yarı finale kimler kaldı?
Fatih Terim'den o yıldıza şok! "Kendine takım bul"
Merakla beklenen liste açıklandı! İşte en çok satan ikinci el otomobiller
Survivor yüzleşme gecesinden son dakika: Sercan ile Cemal Can'ın itirafları geceye damgasını vurdu, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldular...
Cici anne Ece Erken! Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı ile böyle ilgilendi...
Ayasofya açıklamasının ardından Papa Francis'e zor soru! ‘Cordoba (Kurtuba Ulu Camii) için de acı çekiyor mu?’
Son dakika: Wayfair olayı nedir? Çocuk ticareti iddiaları doğru mu? İşte kan donduran Wayfair skandalının detayları
Wayfair skandalının ardından Trendyol'dan son dakika açıklaması geldi! Fahiş fiyatlara satılan o ürünler...
KPSS başvuruları bugün bitiyor! 2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ödeme nasıl ve nereye yapılır?
Babadan şok iddia: Kızıma cinsel istismarda bulunup alnına 'enayi' yazdılar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emre Çolak, Deportivo'da antrenmana çıkmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA