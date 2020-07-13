Gözü sahada kulağı Konya’da

Ligde son oynadığı 4 karşılaşmada aldığı 3 beraberlik ve 1 galibiyetle zirveyi kaptıran Trabzonspor, şampiyonluk yolunda en kritik maçına bugün Yukatel Denizlispor karşısında çıkıyor. Ege ekibi karşısında 3 puandan başka bir şey düşünmeyen bordomavililerin kulağı ise aynı saatte Konya deplasmanına çıkacak lider Medipol Başakşehir'de olacak. Aralarında 4 puan fark olan turunculacivertlilerin kayıp yaşamasını bekleyen Fırtına, kalan 3 maçını da kazanıp 'büyük hedefe' ulaşmanın peşinde.



'HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK'

Teknik direktör Hüseyin Çimşir de oyuncularıyla kısa bir toplantı yaparak uyarılarda bulundu. Artık hata yapma lüksüne sahip olmadıklarını vurgulayan 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Ben umutluyum, rakibimiz takılacak. Ancak şu dönemde bizim asla puan kaybetmememiz lazım. Kalan maçlarımızı kazanıp ne olacağına bakacağız" dedi.



SAVUNMADA YİNE DEĞİŞİM

Trabzonspor'da pandemi süreci sonrası savunma kurgusu bir türlü oturmadı. Sürekli sakat veya cezalı oyuncular nedeniyle defansta rotasyon yapmak zorunda kalan teknik direktör Hüseyin Çimşir, Denizlispor maçı öncesi yine değişime gidecek. Geçen hafta Antalya maçında birlikte görevlendirdiği Campi-Hüseyin ikilisini kullanmayacak olan Çimşir, cezalı Campi'nin yerine Hosseini'yi, Hüseyin Türkmen'in yerine ise Da Costa'yı oynatmayı planlıyor.







MUHTEŞEM İKİLİ BULUŞUYOR

Sakatlığı sonrası son iki maçta sonradan oyuna giren Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme, Denizli'de ilk 11'deki yerine dönüyor. Takımın hücumdaki en etkili silahlarından biri olan tecrübeli oyuncu, Alexander Sörloth'un da sahadaki en büyük destekçisi. Nwakaeme, geride kalan haftalarda Norveçli santrfora 4 gol pası verdi, Sörloth ise Nwakaeme'ye 3 asist yapmayı başardı. İkili doğrudan 7 golde birbirlerine gol pası attı.



FORMALAR ÇOK SES GETİRECEK

Trabzonspor'un TS Club'lardan sorumlu yöneticisi Yalçın Orhan, gelecek sezon formalarının yine ses getireceğini söyledi. Hedeflerinin forma satış rekoru kırmak olduğunu belirten Orhan, "Her yıl formalarımızdan çok söz ettirdik. Bir önceki yıl gri, bu yıl da Keşanlı formamız herkesin takdirini kazandı. Gerek tasarımlar gerekse üzerindeki detaylar ve renkleri ile çok beğenilen formalara sahip olduk. Gelecek sezon giyeceğimiz formaların da çok beğenileceğini ümit ediyoruz" dedi.



TARAFTAR UĞURLADI

Bordo-mavili taraftarlar, Denizlispor maçı için dün bu şehre giden takımlarını tezahüratlarla uğurladı. Trabzonsporlu futbolseverler, "Bizler inandık, siz de inanın" diye bağırarak takımlarına destek verdi.

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