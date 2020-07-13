Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gözü sahada kulağı Konya’da

Gözü sahada kulağı ’da

Horoz’u yenip, Başakşehir’in ’da puan kaybetmesini bekleyecek olan ’da teknik direktör Çimşir takımını uyardı: “Rakibimiz takılacak, yeter ki biz kalan maçlarımızı kazanalım.”

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
Gözü sahada kulağı Konya’da

Ligde son oynadığı 4 karşılaşmada aldığı 3 beraberlik ve 1 galibiyetle zirveyi kaptıran Trabzonspor, şampiyonluk yolunda en kritik maçına bugün Yukatel Denizlispor karşısında çıkıyor. Ege ekibi karşısında 3 puandan başka bir şey düşünmeyen bordomavililerin kulağı ise aynı saatte Konya deplasmanına çıkacak lider Medipol Başakşehir'de olacak. Aralarında 4 puan fark olan turunculacivertlilerin kayıp yaşamasını bekleyen Fırtına, kalan 3 maçını da kazanıp 'büyük hedefe' ulaşmanın peşinde.

'HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK'
Teknik direktör Hüseyin Çimşir de oyuncularıyla kısa bir toplantı yaparak uyarılarda bulundu. Artık hata yapma lüksüne sahip olmadıklarını vurgulayan 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Ben umutluyum, rakibimiz takılacak. Ancak şu dönemde bizim asla puan kaybetmememiz lazım. Kalan maçlarımızı kazanıp ne olacağına bakacağız" dedi.

SAVUNMADA YİNE DEĞİŞİM
Trabzonspor'da pandemi süreci sonrası savunma kurgusu bir türlü oturmadı. Sürekli sakat veya cezalı oyuncular nedeniyle defansta rotasyon yapmak zorunda kalan teknik direktör Hüseyin Çimşir, Denizlispor maçı öncesi yine değişime gidecek. Geçen hafta Antalya maçında birlikte görevlendirdiği Campi-Hüseyin ikilisini kullanmayacak olan Çimşir, cezalı Campi'nin yerine Hosseini'yi, Hüseyin Türkmen'in yerine ise Da Costa'yı oynatmayı planlıyor.



MUHTEŞEM İKİLİ BULUŞUYOR
Sakatlığı sonrası son iki maçta sonradan oyuna giren Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme, Denizli'de ilk 11'deki yerine dönüyor. Takımın hücumdaki en etkili silahlarından biri olan tecrübeli oyuncu, Alexander Sörloth'un da sahadaki en büyük destekçisi. Nwakaeme, geride kalan haftalarda Norveçli santrfora 4 gol pası verdi, Sörloth ise Nwakaeme'ye 3 asist yapmayı başardı. İkili doğrudan 7 golde birbirlerine gol pası attı.

FORMALAR ÇOK SES GETİRECEK
Trabzonspor'un TS Club'lardan sorumlu yöneticisi Yalçın Orhan, gelecek sezon formalarının yine ses getireceğini söyledi. Hedeflerinin forma satış rekoru kırmak olduğunu belirten Orhan, "Her yıl formalarımızdan çok söz ettirdik. Bir önceki yıl gri, bu yıl da Keşanlı formamız herkesin takdirini kazandı. Gerek tasarımlar gerekse üzerindeki detaylar ve renkleri ile çok beğenilen formalara sahip olduk. Gelecek sezon giyeceğimiz formaların da çok beğenileceğini ümit ediyoruz" dedi.

TARAFTAR UĞURLADI
Bordo-mavili taraftarlar, Denizlispor maçı için dün bu şehre giden takımlarını tezahüratlarla uğurladı. Trabzonsporlu futbolseverler, "Bizler inandık, siz de inanın" diye bağırarak takımlarına destek verdi.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (32. hafta) Çılgın Ronaldo planı! Yeni takımı...

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor kim elendi, adaya hangi yarışmacı veda etti? 12 Temmuz 2020 SMS oy sıralaması ile Survivor’da elenen isim!
Merakla beklenen liste açıklandı! İşte en çok satan ikinci el otomobiller
Babadan şok iddia: Kızıma cinsel istismarda bulunup alnına 'enayi' yazdılar
Cici anne Ece Erken! Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kızı ile böyle ilgilendi...
Survivor'da kim elendi? Survivor elenen yarışmacı kim oldu? 11 Temmuz 2020 SMS oy sıralaması ve elenen isim...
Son dakika haberi: Wayfair krizi büyüyor! Kaybolan çocukları internetten şifreli yöntemlerle satıyorlar iddiası ABD'yi karıştırdı!
Köpeklerin saldırısında kolunu kaybeden kadın o dehşet anlarını anlattı
SON DAKİKA HABER: Altın fiyatlarında önemli hareketlilik! 12 Temmuz 2020 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!
Son dakika haberi | Acun Ilıcalı Survivor'dan Sercan Yıldırım'ın neden elendiğini açıkladı! "Sercan Survivor'dan elenmek zorunda kaldı, çünkü..."
Kendilerini polis, savcı olarak tanıtan dolandırıcı çetesine operasyon
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gözü sahada kulağı Konya’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA