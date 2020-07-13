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Granada 1-2 | MAÇ SONUCU

'nın 36'ıncı haftasında lider deplasmanda Granada ile karşı karşıay geldi. Zorlu karşılaşma eflatun-beyazlıların 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Real Madrid bu galibiyetle puanını 83 yaptı ve arasındaki 4 puanı korudu.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 01:01 ABONE OL
Granada 1-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 36'ıncı haftasında lider Real Madrid, deplasmanda Granada ile karşı karşıya geldi. Los Carmenes Stadı'nda oynanan mücadeleyi Zinedine Zidane'ın 2-1'lik skorla kazandı.

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Mendy ve 16. dakikada Benzema'dan geldi. Granada'nın golünü ise 50. dakikada Machis kaydetti.

İSMAİL KÖYBAŞI SON DAKİKALARDA GİRDİ

Granada'da İsmail Köybaşı, 85. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından üst üste 9. galibiyetini alan Real Madrid, puan farkını tekrar 4'e yükseltti ve son 2 haftaya lider girdi. Real Madrid, önümüzdeki hafta Villarreal'i yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

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Granada 1-2 Real Madrid | MAÇ SONUCU
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