Hoş geldin Hatay

TFF 1. Lig'de Hatayspor bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenenİlk yarısı golsüz biten maçta ev sahibi ekip, 54'te Umut'un ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen 59'da Roni'nin golü ile öne geçti. 78'de Helder Barbosa skora eşitliği getirirken, 85'te Eze'nin Hamza'ya çok sert hareketi sonrası Adanaspor 9 kişi kaldı. 89'da Yusuf kafa ile Hatayspor'u Süper Lig'e çıkaran golü attı: 1-2. Teknik direktör Mehmet Altıparmak,vesonra bordo-beyazlıları da Süper Lig'e çıkardı. Altıparmak ayrıca elediği takımları ertesi sezon Süper Lig'e çıkararak da ilginç bir istatistiğe imza attı.Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı. Adanaspor maçını meydanlara kurulan dev ekranlardan izleyen taraftarlar maçın bitiminin ardından kentte cadde ve sokakları doldurdu.