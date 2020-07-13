Hoş geldin Hatay

TFF 1. Lig'de Hatayspor bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenen bordobeyazlılar, kuruluşundan 53 yıl sonra ilk kez Süper Lig'e yükseldi.
İlk yarısı golsüz biten maçta ev sahibi ekip, 54'te Umut'un ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen 59'da Roni'nin golü ile öne geçti. 78'de Helder Barbosa skora eşitliği getirirken, 85'te Eze'nin Hamza'ya çok sert hareketi sonrası Adanaspor 9 kişi kaldı. 89'da Yusuf kafa ile Hatayspor'u Süper Lig'e çıkaran golü attı: 1-2. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, BB Erzurumspor (2017-18)
ve Gaziantep FK'dan (2018-19)
sonra bordo-beyazlıları da Süper Lig'e çıkardı. Altıparmak ayrıca elediği takımları ertesi sezon Süper Lig'e çıkararak da ilginç bir istatistiğe imza attı.
HATAY SOKAKLARA DÖKÜLDÜ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı. Adanaspor maçını meydanlara kurulan dev ekranlardan izleyen taraftarlar maçın bitiminin ardından kentte cadde ve sokakları doldurdu.