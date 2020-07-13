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sahasında Rize’den kritik kayıp!

’in 32. Haftasında sahasında Rizespor’u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi takım Hajradinovic ve Anıl Koç’un golleri ile 2-0 kazandı ve puanını 39 yaptı. Mücadele öncesi 15. sırada bulunan konuk Rizespor ise 32 puanda kaldı ve kümede kalma şansını zorlaştırdı.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 18:29 Son Güncelleme: 13.7.2020 20:29 ABONE OL
Kasımpaşa sahasında Rize’den kritik kayıp!

Süper Lig'in 32. Haftasında Kasımpaşa sahasında Rizespor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi takım Hajradinovic ve Anıl Koç'un golleri ile 2-0 kazandı ve puanını 39 yaptı. Mücadele öncesi 15. sırada bulunan konuk Rizespor ise 32 puanda kaldı ve kümede kalma şansını zorlaştırdı.

Mücadelede Kasımpaşa 89. dakikada penaltı kaçırdı. Thiam'ın penaltısında top direkten döndü.

Rizespor önümüzdeki hafta Yeni Malatyaspor sahasında ağırlayacak. Kasımpala ise Gaziantep FK deplasmanında sahaya çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada Tirpan'ın orta sahada havadan pasında Thiam'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin soluna uzanarak meşin yuvarlağı son anda köşeden kornere çeldi.

33. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Thiam'ın penaltı noktasının gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

40. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda Talbi'ye çarparak hızlanan topu kaleci Tarık Çetin, soluna uzanarak kontrol etti.

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Kasımpaşa sahasında Rize’den kritik kayıp!
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