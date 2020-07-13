Kayserispor 1-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 32'nci haftasında kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Gaiantep FK'ya galibiyeti getiren golü Maxim kaydetti, Kayserispor'un golünü ise Artem Kravets attı. Bu sonuçla Sumudica'nın öğrencilerini puanını 42 yaptı, Kayserispor ise 32 puana yükseldi.
MENSAH VE DIEGO KIZARDI
Kayserispor'un yıldız futbolcusu Mensah ve Diego Angelo kırmızı kartla oyun dışında kaldı.