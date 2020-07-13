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1-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

'in 32'nci haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. 'in yönettiği karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Mensah ve Diego'nun kırmızı kart gördüğü maçta Kayserispor son dakşkada bulduğu golle kritik bir beraberliğe imza attı.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 18:28 Son Güncelleme: 13.7.2020 20:32 ABONE OL
Kayserispor 1-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 32'nci haftasında kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Gaiantep FK'ya galibiyeti getiren golü Maxim kaydetti, Kayserispor'un golünü ise Artem Kravets attı. Bu sonuçla Sumudica'nın öğrencilerini puanını 42 yaptı, Kayserispor ise 32 puana yükseldi.

MENSAH VE DIEGO KIZARDI

Kayserispor'un yıldız futbolcusu Mensah ve Diego Angelo kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Kayserispor 1-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU
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