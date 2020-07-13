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CANLI | - Gaziantep FK

'n 32. haftasında Hes Kablo , sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 13.7.2020 18:28 Son Güncelleme: 13.7.2020 18:31 ABONE OL
CANLI | Kayserispor - Gaziantep FK

Süper Lig'in 32. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Emre, Djedje, Sapunaru, Diego, Hasan Hüseyin, Bernard Mensah, Kvrzic, Enver Cenk, Kravets, Pedro Henrique

Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Jefferson, Oğuz, Furkan, Kenan, Maxim, Morais, Muhammet

KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Gaziantep FK karşılaşması saat 18:30'dan itibaren Bein Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR YÜKSELİŞTE

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısında göreve gelen Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde sahasında oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Kayserispor'da cezalı Campanharo ve sakatlığı bulunan Yasir Subaşı dışında eksik bulunmuyor. Gaziantep FK'da ise Diarra'nın sakatlığı sürüyor.

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CANLI | Kayserispor - Gaziantep FK
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