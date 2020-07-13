Süper Lig'in 32. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Emre, Djedje, Sapunaru, Diego, Hasan Hüseyin, Bernard Mensah, Kvrzic, Enver Cenk, Kravets, Pedro Henrique
Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Jefferson, Oğuz, Furkan, Kenan, Maxim, Morais, Muhammet
KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Gaziantep FK karşılaşması saat 18:30'dan itibaren Bein Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
KAYSERİSPOR YÜKSELİŞTE
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin ikinci yarısında göreve gelen Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde sahasında oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.
İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR
Kayserispor'da cezalı Campanharo ve sakatlığı bulunan Yasir Subaşı dışında eksik bulunmuyor. Gaziantep FK'da ise Diarra'nın sakatlığı sürüyor.