Kılınç yarası

4 maç sonra kazanan Sivas, 3.'lüğü korurken, sarı-lacivertliler 7. sırada kaldısezonda Galatasaray forması giymesi beklenen Emre Kılınç, bu sezon 8. golünü Fenerbahçe'ye attı. 25 yaşındaki oyuncu,Emre bu sezon Fenerbahçe'ye karşı iki maçta 2 gol, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı 1 gol, 1 asist, Trabzon'a da 1 asistlik performansla oynadı.SİVASSPOR'A galibiyeti getiren golü atan Emre Kılınç, "Sivasspor formasının hakkını vermek için mücadele ediyoruz. Önemli olan takımın kazanması" dedi. Yıldız futbolcu golü hamile olan eşine ve doğacak kızına hediye etti.Fenerbahçe'ye devre arasında gelen, lisansı güçlükle çıkartılan Falette, Deniz'in attığı beraberlik golünde asisti yapan isim oldu. Gine asıllı defans, sarı-lacivertli forma ile 6. lig maçında ilk kez asist sevinci yaşadı. Falette maç sonu kötü gidişattan dert yandı.DAKİKA 9Sol çaprazdan ceza alanına giren Emre Kılınç, Ozan'ın kayarak müdahalesinden şık bir vücut çalımıyla kurtulmak istedi ancak yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Sarı-lacivertliler, öncesindeki pozisyonun ofsayt olduğu görüşünü savunup, karara isyan etti.DAKİKA 39Savunma arkasına sızan Vedat Muriqi, Appindangoye ile girdiği ikili mücadelenin ardından ceza sahasında yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem devam dedi. Ali Palabıyık'ın bu pozisyon için VAR'a gitmemesi sosyal medyada büyük tepki aldı.Kayserispor maçında kaçırdığı penaltı sonrası çok eleştirilen Mert Hakan Yandaş dün karşılaşma sonrası içini döktü: "Üç haftadır kötü giden bir süreç vardı, bizim üstümüze atıldı. Sahaya Emre Kılınç ile çıkarken, bunları konuştuk. Bu kendimizi kurtarma maçı gibiydi, içimiz rahat ama işler kötü gidince Türkiye'de bunlar olur. Çok şükür Emre inanılmaz oynadı, içimizde bize inanmayanlara selam olsun."