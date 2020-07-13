Kılınç yarası

4 maç sonra kazanan Sivas, 3.'lüğü korurken, sarı-lacivertliler 7. sırada kaldı
BÜYÜKLERIN KORKULU RÜYASI
YENİ
sezonda Galatasaray forması giymesi beklenen Emre Kılınç, bu sezon 8. golünü Fenerbahçe'ye attı. 25 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de Burak Yılmaz'dan sonra (13) en çok gol atan ikinci yerli oyuncu durumunda.
Emre bu sezon Fenerbahçe'ye karşı iki maçta 2 gol, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı 1 gol, 1 asist, Trabzon'a da 1 asistlik performansla oynadı.
KÖTÜ GİDİŞE SON VERDİK
SİVASSPOR'A galibiyeti getiren golü atan Emre Kılınç, "Sivasspor formasının hakkını vermek için mücadele ediyoruz. Önemli olan takımın kazanması" dedi. Yıldız futbolcu golü hamile olan eşine ve doğacak kızına hediye etti.
FALETTE'TEN İLK ASİST GELDİ
Fenerbahçe'ye devre arasında gelen, lisansı güçlükle çıkartılan Falette, Deniz'in attığı beraberlik golünde asisti yapan isim oldu. Gine asıllı defans, sarı-lacivertli forma ile 6. lig maçında ilk kez asist sevinci yaşadı. Falette maç sonu kötü gidişattan dert yandı.
TARTIŞILAN POZİSYONLAR
DAKİKA 9
Sol çaprazdan ceza alanına giren Emre Kılınç, Ozan'ın kayarak müdahalesinden şık bir vücut çalımıyla kurtulmak istedi ancak yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Sarı-lacivertliler, öncesindeki pozisyonun ofsayt olduğu görüşünü savunup, karara isyan etti.
DAKİKA 39
Savunma arkasına sızan Vedat Muriqi, Appindangoye ile girdiği ikili mücadelenin ardından ceza sahasında yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem devam dedi. Ali Palabıyık'ın bu pozisyon için VAR'a gitmemesi sosyal medyada büyük tepki aldı.
KENDİMİZİ KURTARDIK
Kayserispor maçında kaçırdığı penaltı sonrası çok eleştirilen Mert Hakan Yandaş dün karşılaşma sonrası içini döktü: "Üç haftadır kötü giden bir süreç vardı, bizim üstümüze atıldı. Sahaya Emre Kılınç ile çıkarken, bunları konuştuk. Bu kendimizi kurtarma maçı gibiydi, içimiz rahat ama işler kötü gidince Türkiye'de bunlar olur. Çok şükür Emre inanılmaz oynadı, içimizde bize inanmayanlara selam olsun."