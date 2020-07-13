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Lider Başakşehir deplasmanında!

’in 32. Haftasında lider deplasmanda Konyapor’un konuğu oluyor. Kritik maç için şampiyonluk, için de kümede kalma mücadelesi açısından hayati derecede önemli. Mücadele öncesi Başakşehir, 66 puanla ligde lider durumda. Konyaspor ise 30 puanla 17. sırada ve kümede kalmak için kazanmaktan başka çaresi yok. Mücadeleyi sabah.com.tr’den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 20:01 Son Güncelleme: 13.7.2020 20:14 ABONE OL
Lider Başakşehir Konyaspor deplasmanında!

Süper Lig'in 32. Haftasında lider Medipol Başakşehir deplasmanda Konyapor'un konuğu oluyor. Kritik maç Medipol Başakşahir için şampiyonluk, Konyaspor için de kümede kalma mücadelesi açısından hayati derecede önemli. Mücadele öncesi Başakşehir, 66 puanla ligde lider durumda. Konyaspor ise 30 puanla 17. sırada ve kümede kalmak için kazanmaktan başka çaresi yok. Mücadeleyi sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

MÜCADELEDE 11'LER BELLİ OLDU!
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Amir, Ömer Ali
Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Aleksic, Visca, Crivelli, Ba

CRIVELLI VE CLICHY SINIRDA
Okan Buruk'un takımında Konyaspor müsabakası öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Ancak Enzo Crivelli ve Gael Clichy sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu iki futbolcu yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR
Ligde 12 maçtır kaybetmeyen turuncu-lacivertlilerin, Konyaspor karşısında ilk Süper Lig şampiyonluğunu ilan etme şansı da bulunuyor. Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'u yener, Trabzonspor da Denizlispor maçından puansız ayrılırsa, Başakşehir bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantilemiş olacak.

DÜDÜK CÜNEYT ÇAKIR'DA
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Caner Ak.

EKSİK YOK
Medipol Başakşehir'de İttifak Holding Konyaspor mücadelesi öncesinde eksik bulunmuyor.
İstanbul ekibinde kart cezası biten Moldovalı stoper Alexandru Epureanu da bu mücadelede forma giyiyor.

MERT GÜNOK VARSA SORUN YOK
Süper Lig'de şampiyonluk için önemli bir avantaja sahip Medipol Başakşehir'de milli kaleci Mert Günok, ligin en az gol yiyen kalecisi olarak dikkat çekiyor. 31 yaşındaki file bekçisi, geçen sezonu da en az gol yiyen eldiven olarak tamamlamıştı.

Medipol Başakşehir, 32'nci haftası oynanacak Süper Lig'de 66 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde liderliğini sürdürürken, ilk şampiyonluk yolunda milli kaleci Mert Günok da takıma büyük katkı sağlıyor.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN KALECİSİ
Turuncu-lacivertliler, bu haftaya kadar kalesinde gördüğü 27 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda. 31 lig maçının tamamında forma giyen Mert, bu karşılaşmaların 9'unda rakiplerine gol izni vermedi. Deneyimli file bekçisi ayrıca, 95 kurtarışla, ligde Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung (110) ve Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'dan (104) sonra en fazla kurtarış yapan isim oldu.

MİLLİ TAKIMDA DA FARK YARATTI
Mert Günok milli takımdaki performansıyla da fark yarattı. Türkiye, Mert'in oynadığı 10 maçta yalnızca 3 gol yedi. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme grubu maçlarını 3 golle kapatan ay-yıldızlılar, akan oyunda rakiplerine gol şansı vermedi. Milli takım, yediği 3 golü de duran toplardan kalesinde gördü. Türkiye, EURO 2020 elemelerinde iç saha maçlarını gol yemeden tamamlayan ilk takım oldu. Günok'un görev aldığı 5 iç saha maçında da kalesini kapatan ay-yıldızlılar, önemli bir istatistiğe imza attı.

GEÇEN SEZONUN DA EN AZ GOL YİYEN FİLE BEKÇİSİYDİ
Geçen sezon da şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan Başakşehir, yarışta kupayı Galatasaray'a kaptırmasına rağmen Süper Lig'in en az gol yiyen ekibi oldu. Mert bütün mücadelelerde sahaya çıkarken, 22 golle ligin en az gol yiyen kalecisi unvanını aldı.

SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
Bu sezon sonunda Başakşehir ile sözleşmesi bitecek Mert Günok, 1 Haziran 2020 tarihinde turuncu lacivertli kulüple 3 yıllık mukavele imzaladı.

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Lider Başakşehir Konyaspor deplasmanında!
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