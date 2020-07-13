O eski halinden eser yok şimdi

İlk yarıda G.Saray'a çelme takan (2-2) Başkent ekibi, bu kez Cimbom'u devirdiG.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta içinde tüm takımların teknik direktörleri ile internet üzerinden bir görüşme yaptıklarını açıkladı. Kendilerinin de her konuda fikirlerinin alınması gerektiğini belirten Terim, "Türk futbolunun marka değerindeki en önemli figürlerdeniz. Futbol konusunda istişare edilecek bir grup olarak görülmeliyiz. Amacımız bir kararı etkilemek ve değişim sağlamak değil" derken yabancı sınırı konusunda TFF'yi üstü kapalı eleştirdi: "Kulüplerimizin kasası dolu, artık daha da dolacak!"Mağlubiyetin ardından Fatih Terim, bu kadar fazla puan kaybına camia olarak alışkın olmadıklarını söyledi: "Kaybetmeye değil, vazgeçmeye üzüldüm. İstatistiklerimiz yerlerde, Galatasaray olarak biz buna alışık değiliz. Belki de bu gelecek sezon onarım için bir mesajdır. Herhalde yukarıda bir konum artık zor. Emin Bayram hatalar yapacak, bedellerini biz ödeyeceğiz ama kazanacağız.SARI-KIRMIZILILARDA 17 yaşındaki Emin Bayram, Galatasaray tarihinin en genç kaptanı olarak sahaya çıktı. Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un bileğindeki sorun nedeniyle kadroda olmadığı öğrenilirken, genç oyuncu hem ilk 11'de yerini buldu hem de kaptan seçildi. Emin Bayram maçın90 dakika sonrasında ise üzgünlüğü kelimelerine yansıyan Bayram,ifadesini kullandı.Martin Linnes, hücum hattını eleştirdi. Bir türlü gol pozisyonuna giremediklerine dikkat çeken Norveçli futbolcu, "Topun kontrolü bizde ama pozisyona girmekte sıkıntı yaşıyoruz. Üçüncü bölgede sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Belhanda dün maçı 0 isabetli şut, 0 top kazanma ve 0 pas arası istatistiği ile kapatıp sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.