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: Bu maçtan önceki hayalimiz...

'in 32'nci haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada 'un öğrencileri sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, " Bizim şampiyonluk yolunda bu maçtan önceki hayalimiz, bu akşam burada kazanıp, rakibimizin kaybettiği takdirde şampiyonluk coşkusunu yaşamak ve şampiyonluğu ilan etmekti ama maalesef bu olmadı." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 00:31 ABONE OL
Okan Buruk: Bu maçtan önceki hayalimiz...

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ''Bizim şampiyonluk yolunda bu maçtan önceki hayalimiz, bu akşam burada kazanıp, rakibimizin kaybettiği takdirde şampiyonluk coşkusunu yaşamak ve şampiyonluğu ilan etmekti ama maalesef bu olmadı" dedi.

"İSTEDİKLERİMİZİ YAPAMADIK"

İttifak Holding Konyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 4-3 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'un küme düşme hattından uzaklaşmak ve kendilerinin şampiyonluk yolunda olması nedeniyle kritik bir maç olduğunu bildiklerini belirterek, ''Konyaspor'un küme düşme hattından uzaklaşmak için bugün kazanmaya ihtiyacı vardı. Bizim şampiyonluk yolunda bu maçtan önceki hayalimiz, bu akşam burada kazanıp, rakibimizin kaybettiği takdirde şampiyonluk coşkusunu yaşamak ve şampiyonluğu ilan etmekti ama maalesef bu olmadı. Maça golle başladık. Deplasmanda oynayan bir takım için en büyük avantajdı. Daha sonra 1-1 oldu. İstediklerimizi yapamadık. Çok fazla pozisyon vermedik ama Konyaspor girdiği pozisyonları doğru değerlendirdi. İkinci yarı hamlelerimiz oldu. 3-3'ü yakaladık. 3-3'den sonra bizim gol atacağımız şekilde maç gidiyordu ama son dakika defansın arkasında kaptırdığımız bir topla Konyaspor galibiyetini ilan etti. Konyaspor'u kutluyorum. Maçın içinde birçok bölümde bizden daha iyi oynadılar. Rakibimiz bizden çok daha iyi mücadele etti ve maçın sonunda haklı bir galibiyet aldılar" diye konuştu.

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Okan Buruk: Bu maçtan önceki hayalimiz...
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