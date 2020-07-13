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Seri kalıyor

Championship’te mücadele eden Fulham, ’e yükselemezse... Terim, yıldız futbolcuyu 'da kalması için ikna etti. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar İngiliz ekibi ile temasa geçip 1 yıl daha kiralama teklifinde bulundu. Oyuncunun ısrarı üzerine kulübü şartlı onay verdi

Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
Seri kalıyor

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, müzmin sakat Lemina yerine, Jean Michael Seri'nin kalmasını istedi ve Fildişi Sahilli futbolcuyu da ikna etti. Seri'den gelen olumlu haberler üzerine Fulham'la temasa geçen sarı-kırmızılı yetkililer, 28 yaşındaki yıldız oyuncu için yine kiralama teklifinde bulundu. Seri ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Fulham, oyuncunun G.Saray ısrarı karşısında köşeye sıkıştı ve Cimbom'a şartlı 'Evet' dedi. Championship'te ilk iki şansı çok zor olan Londra ekibi, Premier Lig için play-off oynayacak. Fulham, Premier Lig'e yükselemezse, Seri'nin yeni sezonda G.Saray'da kiralık oynamasına izin verecek.



PENALTI İTİRAZI!
Hakem kararlarını sık sık eleştiren G.Saray'ın bu maçta da penaltı beklentisi boşa gitti. 37. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Pazdan, Adem Büyük topa yükselmişken itti. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan da uyarı gelmeyince devam kararı verdi...

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