Son Dakika Haberi: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Yıldız oyuncunun transferi konusunda anlaşıldı

Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiremeyerek şampiyonluk ümitlerini kaybeden sarı lacivertli takım transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturarak şampiyon olma planları kuran Fenerbahçe defans, orta saha ve forvet mevkine transfer yapacak. Sportif direktör koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu önderliğinde gerçekleşen görüşmelerden ise olumlu sonuçlar çıkıyor. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri ve yaşanan tüm ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve son dakika haberleri!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Tüm mevkilere takviye yaparak güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertli takmın transfer listesinde yer alan oyuncular ve yaşanan gelişmeler şöyle;
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, önceliğini savunma hattına verse de forvet bölgesi için arayışlarını sürdürüyor. Kadrosunu tecrübeli bir golcüyle takviye etmek isteyen sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim belli oldu. Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin istediği golcü Rus Artem Dzyuba...
2015 yılından beri Zenit forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncu Rusya'dan ayrılmak istediğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.
Dzyuba güçlü fiziği ve bitiriciliği ile fark yaratıyor. Tecrübeli golcü 1.96 cm'lik boyuyla rakip stoperlerin korkulu rüyası. Dzyuba Rusya dışında forma giymedi. Yıldız golcü bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon Zenit formasıyla tam 33 maça çıkan Artem Dzyuba, 18 gol atarken 16 da asiste imza attı.
Artem Dzyuba, Rus Milli Takımı'nda 42 kez forma giydi ve 24 gol kaydetti. Tecrübeli golcü Rus Milli Takımı'nın kaptanı.
HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI
İlk olarak SABAH Spor'un 24 Haziran tarihinde duyurduğu Fenerbahçe-Diego Perotti flörtünde nikah gerçekleşmek üzere... Sarı-lacivertliler, oyuncuyla her konuda anlaşma sağlarken, Roma'dan da sezon sonunda transfere kolaylık sağlanması yönünde söz aldı. Perotti'yi gelecek sezon planlamasında düşünmeyen İtalyan ekibi transfere prensipte onay verdi.
YILLIK 3 MİLYON EURO ALIYOR
Roma, kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli futbolcuyla ilgili kararını ligin bitiminde değiştirmezse, Fenerbahçe transferi gerçekleştirecek. Roma'dan yılda 3 milyon Euro net maaş kazanan Perotti, daha uygun şartlarda 2+1 yıllığına imzayı atacak.
2016'da Genoa'dan 9 milyon Euro'ya alınan hücum oyuncusu, Roma'da toplam 133 maça çıkarken 30 kez de ağları buldu.
TFF'nin yeni yabancı kuralı nedeniyle transferde önceliği yerli isimlere veren Sarı-Lacivertliler'in, bir başka eski yıldızı Gökhan Gönül ile de el sıkıştığı öne sürüldü.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi bu sezon bitiyor. Siyah-Beyazlılar ile Gökhan arasında yeni kontrat için henüz anlaşma sağlanmamıştı.
35 yaşındaki futbolcuya yeniden 'Çubuklu' formayı giydirmek isteyen Emre Belözoğlu'nun, eski takım arkadaşını 4. yıldız için mücadele edecek kadronun içinde yer alması için ikna ettiği kaydedildi.