Son Dakika Haberi: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Yıldız oyuncunun transferi konusunda anlaşıldı

Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiremeyerek şampiyonluk ümitlerini kaybeden sarı lacivertli takım transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturarak şampiyon olma planları kuran Fenerbahçe defans, orta saha ve forvet mevkine transfer yapacak. Sportif direktör koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu önderliğinde gerçekleşen görüşmelerden ise olumlu sonuçlar çıkıyor. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri ve yaşanan tüm ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve son dakika haberleri!

FENERBAHÇE'DE SON DAKİKA TRANSFER GELİŞMESİ

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Tüm mevkilere takviye yaparak güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertli takmın transfer listesinde yer alan oyuncular ve yaşanan gelişmeler şöyle;