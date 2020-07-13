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Son dakika: 'nin cezası kaldırıldı!

, 'e verilen 2 yıllık men cezasını kaldırdı. Bu gelişme, men cezasını 'a taşıyan 'u da umutlandırdı. Ayrıca İngiliz devine verilen 30 milyon euroluk ceza da 10 milyon euroya düşürüldü.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 11:40 Son Güncelleme: 13.7.2020 12:45 ABONE OL
Son dakika: Manchester City'nin cezası kaldırıldı!

Manchester City, UEFA'ya karşı CAS davasını kazandı ve 2 yıllık Avrupa'dan men cezası kaldırıldı. 30 milyon euro olan para cezası ise 10 milyon euro'ya düşürüldü.

Böylece Manchester City, UEFA'nın verdiği cezanın kalkmasıyla birlikte önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Manchester City'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz avukatları ve hukuk danışmanları, henüz CAS'ın verdiği gerekçeli kararı görmedi ancak 2 yıllık men kararının kaldırılmasını memnuniyetle karşılamıştır. Kulüp, bugünkü kararın eldeki kanıtlar yönünde verilmesinden memnundur. Kulübümüz, mevcut avukatlara ve hukuk danışmanlarına teşekkürlerini sunar."

NEDEN CEZA ALMIŞTI?

Manchester City, 2012-2016 yılları arasında Finansal Fair Play kurallarına uymadığı, belgeleri farklı gösterdiği ve kulübe çeşitli yollarla para verildiğine dair olarak 2 yıl men cezası almıştı. Ayrıca, 30 milyon euro da para cezası kesilmişti.

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Son dakika: Manchester City'nin cezası kaldırıldı!
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