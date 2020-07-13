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Son dakika: 'nin rakibi !

Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 7 Ekim'de ile Almanya arasında bir hazırlık maçı yapılacak. 'de oynanacak. Almanya Teknik Direktörü Löw karşılaşma ile ilgili olarak "Gelecek yaz EURO 2020 olacak ve genç oyuncularımızı görmek istiyoruz. Türkiye ve Çekya, çok ilginç rakipler." dedi.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 14:43 Son Güncelleme: 13.7.2020 14:58 ABONE OL
Son dakika: Türkiye'nin rakibi Almanya!

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, 7 Ekim'de Türkiye ile Köln'de hazırlık maçı oynanacağını açıkladı. Bir dönem ülkemizde de görev yapan sonrasında da Almanya Milli Takımı ile başarılar kazanan Joachim Löw açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Gelecek yaz EURO 2020 olacak ve genç oyuncularımızı görmek istiyoruz. Türkiye ve Çekya, çok ilginç rakipler. Uluslar Ligi'nde oynayacağımız maçlar öncesi bu iki maç bizim için önemli bir gösterge olacak. Ayrıca bu maçları seyirci önünde oynayabileceğimizi umuyorum"

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Son dakika: Türkiye'nin rakibi Almanya!
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