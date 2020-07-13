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Teker teker özür dileriz

’nin tek golünü atan karşılaşma sonrası taraftardan böyle özür diledi. Gurbetçi oyuncu, “Attığım gol bir şey ifade etmedi üzgünüm” dedi

Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
Teker teker özür dileriz
F.Bahçeli Deniz Türüç, çok üzgün olduklarını belirtip şöyle konuştu: "Taraftarlarımızı ne kadar üzdüğümüzü biliyoruz. İstediğimiz performansı ortaya koyamıyoruz. Arkaya yediğimiz her topta tehlike oluştuğunu söylemem gerekiyor. Mücadele ediyoruz, savaşıyoruz. Yenilgi çok zor. Gol atmam bir şey ifade etmiyor. Üzülmekten başka hiçbir şey yapamayız. Her bir taraftardan teker teker özür diliyoruz."

BELÖZOĞLU'NUN FORMASI MERT'E!
Yeni sezonda F.Bahçe forması giyecek olan Mert Hakan Yandaş dün rakip olarak Kadıköy'deydi. 25 yaşındaki orta saha, karşılaşma sonrası, sarı-lacivertli takıma transferinde büyük emeği olan ve gelecek sezon Futbol Direktörlüğü yapacak Emre Belözoğlu'nun formasını hatıra olarak aldı.
Emre Belözoğlu, mağlubiyete sinirlenirken, tepkisini kameraları koruyan süngerleri tekmeleyerek gösterdi.

KARAPINAR: BASİT GOLLER YEDİK
F.Bahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar,"Çok umutluyduk, basit goller yedik. Mücadelede sıkıntı yok, rotasyonda sıkıntı var. Derbiye odaklanacağız. Avrupa hedefinden uzaklaşıyoruz. Beşiktaş maçında inşallah kendimizi taraftarımıza affettiririz" dedi

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Teker teker özür dileriz
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