Teker teker özür dileriz

F.Bahçeli Deniz Türüç, çok üzgün olduklarını belirtip şöyle konuştu: "Taraftarlarımızı ne kadar üzdüğümüzü biliyoruz. İstediğimiz performansı ortaya koyamıyoruz. Arkaya yediğimiz her topta tehlike oluştuğunu söylemem gerekiyor. Mücadele ediyoruz, savaşıyoruz. Yenilgi çok zor. Gol atmam bir şey ifade etmiyor.Yeni sezonda F.Bahçe forması giyecek olan Mert Hakan Yandaş dün rakip olarak Kadıköy'deydi. 25 yaşındaki orta saha, karşılaşma sonrası, sarı-lacivertli takıma transferinde büyük emeği olan ve gelecek sezon Futbol Direktörlüğü yapacak Emre Belözoğlu'nun formasını hatıra olarak aldı.Emre Belözoğlu, mağlubiyete sinirlenirken, tepkisini kameraları koruyan süngerleri tekmeleyerek gösterdi.F.Bahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar,"Çok umutluyduk, basit goller yedik. Mücadelede sıkıntı yok, rotasyonda sıkıntı var. Derbiye odaklanacağız. Avrupa hedefinden uzaklaşıyoruz. Beşiktaş maçında inşallah kendimizi taraftarımıza affettiririz" dedi