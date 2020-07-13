Transferde flaş gelişme! Sosyal medyadan takip etti

Gelecek sezon için sözleşmesi biten ve yerli oyunculara yönelen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç ile el sıkışmış ve Milliyet'in haberine göre 4 yıllık da anlaşma sağlamıştı.