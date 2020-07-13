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Transferde flaş gelişme! Sosyal medyadan takip etti

Bu yıl tüm kulvarlarda beklenenden uzak bir performans sergileyen , gözünü gelecek sezona çevirdi. Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalacak olan sarı-kırmızılılar transferde de buna göre hareket ediyordu. 'nin de ilgisinin olduğu yıldız futbolcuya resmi imzayı attırmak isteyen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. İşte sosyal medyada yaşanan bu gelişmenin detayları...

Giriş Tarihi: 13.7.2020 13:20 Son Güncelleme: 13.7.2020 13:22 ABONE OL
Transferde flaş gelişme! Sosyal medyadan takip etti

Aralık ayında Şampiyonlar Ligi'ne, şubatta ise 'na veda eden 'ın ligdeki şampiyonluk şansı da matematiksel olarak Alanya'da bitmişti.

Transferde flaş gelişme! Sosyal medyadan takip etti

Büyük umutlarla başlanan sezonda önemli transferler yapılsa da elde bomboş bir sezon kaldı. Sürekli sakatlıklarla ve cezalarla boğuşan , tam ligde ipleri alıp 8'de 8 yapmıştı ki corona virüsü darbesiyle toparlanamadı.

Transferde flaş gelişme! Sosyal medyadan takip etti

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , 'nin de peşinde olduğu isim için görüşmelerine devam ediyordu. Bu doğrultuda taraftarları oldukça sevindirecek bir olay yaşandı.

Transferde flaş gelişme! Sosyal medyadan takip etti

Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, forması giyen Kılınç'ın fan sayfasını hesabından takibe aldı.

Transferde flaş gelişme! Sosyal medyadan takip etti

'un 'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Kılınç takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Transferde flaş gelişme! Sosyal medyadan takip etti

Bilindiği üzere Mert Hakan Yandaş'ı 'ye kaptıran , yine 'dan Kılınç'ın transferinde mutlu sona ulaşmıştı.

Transferde flaş gelişme! Sosyal medyadan takip etti

Gelecek sezon için sözleşmesi biten ve yerli oyunculara yönelen , Demir Grup 'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kılınç ile el sıkışmış ve Milliyet'in haberine göre 4 yıllık da anlaşma sağlamıştı.

Transferde flaş gelişme! Sosyal medyadan takip etti

İŞTE ALBAYRAK'IN TAKİBE ALDIĞI SAYFA

Transferde flaş gelişme! Sosyal medyadan takip etti

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Transferde flaş gelişme! Sosyal medyadan takip etti
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