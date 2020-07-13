Zirvede nefes nefese

SÜPER Lig lideri M.Başakşehir, bugün deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor karşısına çıkıyor. 66 puanı olan turuncu-lacivertliler bu maçı kazanır, en yakın rakibi Trabzonspor da yenilirse bitime iki hafta kala ilk şampiyonluğunu ilan edecek. Takımda eksik oyuncu yok. Ancak Crivelli veGEÇEN hafta Antalya ile 2-2 berabere kalarak önemli kayıp yaşayan Trabzonspor, düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Denizlispor ile deplasmanda karşılaşıyor. Şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımak isteyen bordomavililerde Yusuf ve Ahmet sakat, Campi ise kart cezalısı.LİGDE düşme hattında da kritik maçlar var. Fokur fokur kaynayan alt tarafta Kayserispor evinde Gaziantep ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.