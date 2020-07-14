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Avrupa yolunda

Kara Kartal, ateş hattından kaçmaya çalışan Yeni Malatya’yı tek golle geçti. Sakatları nedeniyle Malatya'ya sıkıntılı giden 'a galibiyeti Caner'in penaltı golü getirdi. 56 puana ulaşan Kartal, Sivasspor'u takibini sürdürdü. Malatya ise 32 puanda kalarak son haftalara sancılı girdi. Siyah-beyazlılar, F.Bahçe derbisi öncesi moral buldu, Avrupa Ligi umutlarını arttırdı

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Beşiktaş Avrupa yolunda
PENALTI KARARI VAR'LA GELDİ
Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Farnolle, top yerine Gökhan'ın kafasını yumruklayınca, Beşiktaş penaltı bekledi. Fırat Aydınus önce uzun süre VAR odasındaki Alper Ulusoy ile konuştu. Sonra ekran başına gitti, pozisyonu izledi ve penaltı kararıyla geri döndü. Malatya'nın Beninli kalecisi Farnolle, penaltı kararını beğenmedi ve buna tepki gösterdi. 35 yaşındaki file bekçisi uzun süre kalesindeki yerini almayınca atış geç kullanıldı. Caner topu ağlara gönderdi.

CANER'DEN BİR İLK!
Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Caner Erkin, giderayak kariyerindeki ilk penaltı golünü attı. Yeni Malatya filelerini havalandıran milli sol bek, bu sezon ligde 3. kez gol sevinci yaşadı.

SÖZLEŞME KONUSU SEZON SONU!
Sakatlığına rağmen Malatya maçında oynayan Gökhan Gönül karşılaşma sonrası bitecek sözleşmesi için konuştu: "Benim işim futbol oynamak. Son saniyeye kadar Beşiktaş'a verdiğim sözü tutmak istiyorum. Şu an bir şey yok. Sezon sonu hep beraber ne olacağını göreceğiz."

SADECE RUİZ DEĞİŞMEDİ
Bu sezon savunma hattından istediği verimi alamayan Beşiktaş'ta üst üste 5 maçta da stoper ikilisi değişti. Değişmeyen tek isim Ruiz oldu. İspanyol oyuncu, son 5 maçın tamamında ilk 11'de forma giydi.

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