Beşiktaş Avrupa yolunda

Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Farnolle,Beşiktaş penaltı bekledi. Fırat Aydınus önce uzun süre VAR odasındaki Alper Ulusoy ile konuştu. Sonra ekran başına gitti, pozisyonu izledi ve penaltı kararıyla geri döndü. Malatya'nın Beninli kalecisi Farnolle, penaltı kararını beğenmedi ve buna tepki gösterdi. 35 yaşındaki file bekçisi uzun süre kalesindeki yerini almayınca atış geç kullanıldı. Caner topu ağlara gönderdi.Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Caner Erkin, giderayak kariyerindeki ilk penaltı golünü attı. Yeni Malatya filelerini havalandıran milli sol bek, bu sezon ligde 3. kez gol sevinci yaşadı.Sakatlığına rağmen Malatya maçında oynayan Gökhan Gönül karşılaşma sonrası bitecek sözleşmesi için konuştu: "Benim işim futbol oynamak. Son saniyeye kadar Beşiktaş'a verdiğim sözü tutmak istiyorum. Şu an bir şey yok. Sezon sonu hep beraber ne olacağını göreceğiz."Bu sezon savunma hattından istediği verimi alamayan Beşiktaş'ta üst üste 5 maçta da stoper ikilisi değişti. Değişmeyen tek isim Ruiz oldu. İspanyol oyuncu, son 5 maçın tamamında ilk 11'de forma giydi.