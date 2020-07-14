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Gördüğü penaltıyı vermedi

15. dakikada Nwakaeme’nin Abdülkadir Ömür’e yolladığı pasa Denizlisporlu Bergdich, eli ile müdahale etti. Ne hakem Uğurlu ne VAR’daki Yankaya gördü.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Gördüğü penaltıyı vermedi

Bu sezon hakem hatalarından canı çok yanan Trabzonspor'un dün Denizli'de de penaltısı güme gitti! Karşılaşmanın 16. dakikasında Nwakaeme'nin Abdülkadir Ömür'e yolladığı pas Denizlispor savunmasında Bergdich'in eline çarptı. Bordo-mavililer, penaltı itirazında bulundu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, kulaklığını göstererek VAR'dan uyarı gelmesini bekledi. Ancak devam kararı çıktı.

YAZIKLAR OLSUN!
Trabzonsporlu taraftarlar verilmeyen penaltıya tepki gösterdi. Takımın önünün kesildiğini savunan bordo-mavililer sosyal medyada, "Yazıklar olsun! Operasyonlarla şampiyonluğumuzu engellemeye çalışıyorlar… VAR bunları da görmeyecekse neden var…" yorumları yaptılar. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun faul haklarını hep Denizli'den yana kullanması da Trabzonsporlu taraftarları çıldırttı.

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Gördüğü penaltıyı vermedi
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