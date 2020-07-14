Hata varsa benimdir takımı suçlamam

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, mağlubiyetin sorumluluğunu üstüne aldı. Kaybettikleri için çok üzgün olduğunu kaydeden 41 yaşındaki çalıştırıcı,ifadesini kullandı.Maçın 63. dakikasında Sosa topa doğru hamle yaparken Mustafa Yumlu'nun ayağına vurdu ve sarı kart gördü. Sınırı aşan bordo-mavili ekibin Arjantinli kaptanı cumartesi günü oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.Sözleşmesi gereği 10 maça ilk 11'de başlaması durumunda bir yıllık opsiyonu devreye girecek olan Trabzonspor'un 34 yaşındaki oyuncusu Da Costa, Denizlispor maçına ilk 11'de başlayarak bu hakkını doldurdu ve sözleşmesindeki opsiyon maddesi otomatik olarak devreye girdi