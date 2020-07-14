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Hata varsa benimdir takımı suçlamam

: “Özür diliyoruz. Gerçekten çok üzgünüz. Demek ki bu işi yeteri kadar beceremedim. Bu noktada oyuncularda hata aramam. Onları suçlayacak değilim.”

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Hata varsa benimdir takımı suçlamam
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, mağlubiyetin sorumluluğunu üstüne aldı. Kaybettikleri için çok üzgün olduğunu kaydeden 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Gerçekten çok üzgünüz. Kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Fırsat vardı, şanslar vardı, biz değerlendiremedik. Demek ki bu işi yeteri kadar beceremedim. Bu noktada oyuncularda hata aramam. Onları suçlayacak değilim. Hata varsa benimdir. Demek ki sıkıntı bende. Denizlispor'u tebrik ediyorum. Maçla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Son iki haftayı yaşayıp göreceğiz. İki maç kaldı, ikisini de kazanmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

SOSA KONYA'YA CEZALI
Maçın 63. dakikasında Sosa topa doğru hamle yaparken Mustafa Yumlu'nun ayağına vurdu ve sarı kart gördü. Sınırı aşan bordo-mavili ekibin Arjantinli kaptanı cumartesi günü oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

DA COSTA'NIN SÖZLEŞMESİ UZADI
Sözleşmesi gereği 10 maça ilk 11'de başlaması durumunda bir yıllık opsiyonu devreye girecek olan Trabzonspor'un 34 yaşındaki oyuncusu Da Costa, Denizlispor maçına ilk 11'de başlayarak bu hakkını doldurdu ve sözleşmesindeki opsiyon maddesi otomatik olarak devreye girdi

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Hata varsa benimdir takımı suçlamam
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