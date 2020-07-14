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‘Her gelen gol oldu’

: “Takım gereksiz şekilde geriye çekildi, çok bağırdım ama bir türlü düzelmedi. Normal performansımızın altında kaldık.”

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
‘Her gelen gol oldu’
12 hafta sonra kaybeden Medipol Başakşehir'de teknik patron Okan Buruk maçın ardından üzüntüsünü de sözlerine döktü. "Normal performansımızın çok altındaydık" diyerek öz eleştiri de yapan Buruk şöyle devam etti: "Uzun zamandır yenilmiyorduk, çok üzgünüm. Bu kadar golü de ne zamandır yemiyorduk. Kopuk kopuk oynadık maçın içinde. Golle başladık ama gereksiz şekilde geri çekildik. Çok bağırdım. Adam paylaşımında sorun yaşadık, kenardan çok uğraştım ama düzelmedi. Her gelen de gol oldu… 3-3 sonrasında oyun bizim istediğimiz gibi gidiyordu. Sonrasında çıkarken bir top kaybıyla 4-3'e geldi. Biz golü atsak şampiyonluğu ilan edebilirdik, bu nedenle çok üzüldüm. Şansımız sürüyor, rakibimizin kaybetmesi büyük avantaj. Kötü bir akşam oldu."

16'LIK EMRE DEMİR İSTANBUL YOLCUSU
BAŞAKŞEHİR, Kayseri'nin 16 yaşındaki futbolcusu Emre Demir ile anlaştı. Genç oyuncu için Kayserispor, 2 milyon Euro ve bir sonraki satıştan %40 pay isterken İstanbul ekibi, 1 milyon Euro artı %20 pay teklifi yaptı.

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‘Her gelen gol oldu’
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