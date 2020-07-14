‘Her gelen gol oldu’

12 hafta sonra kaybeden Medipol Başakşehir'de teknik patron Okan Buruk maçın ardından üzüntüsünü de sözlerine döktü.diyerek öz eleştiri de yapan Buruk şöyle devam etti: "Uzun zamandır yenilmiyorduk, çok üzgünüm. Bu kadar golü de ne zamandır yemiyorduk. Kopuk kopuk oynadık maçın içinde. Golle başladık ama gereksiz şekilde geri çekildik. Çok bağırdım. Adam paylaşımında sorun yaşadık, kenardan çok uğraştım ama düzelmedi. Her gelen de gol oldu… 3-3 sonrasında oyun bizim istediğimiz gibi gidiyordu. Sonrasında çıkarken bir top kaybıyla 4-3'e geldi.Şansımız sürüyor, rakibimizin kaybetmesi büyük avantaj. Kötü bir akşam oldu."BAŞAKŞEHİR, Kayseri'nin 16 yaşındaki futbolcusu Emre Demir ile anlaştı. Genç oyuncu için Kayserispor, 2 milyon Euro ve bir sonraki satıştan %40 pay isterken İstanbul ekibi, 1 milyon Euro artı %20 pay teklifi yaptı.