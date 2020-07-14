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Kaçan balık büyük oldu

Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan rakibi karşısında 14’te Ekuban’ın golüyle öne geçen bordo-mavililer, ikinci yarının hemen başında Sacko’ya engel olamadı. 84’te ise Estupinan ağları sarsıp ’a üç puanı getirdi

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Kaçan balık büyük oldu
Son 5 maçında 1 galibiyet alabilen Trabzonspor taraftarını üzüntüye boğdu

ÖNE GEÇİP PUANLARI SAÇTI!
ANTALYASPOR maçında öne geçip sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Denizlispor karşısında da skor üstünlüğü yakalamasına rağmen mağlup oldu. Bordo-mavililer 29 maçta öne geçerken bunların 12'sinde tam 27 puan kaybetti ve ulaşılması güç bir performans ortaya koydu. Ligin en fazla öne geçen takımı olmasına rağmen Trabzonspor, bu maçlarda 17 galibiyet alırken, 9 kez berabere kalıp, 3 mağlubiyet yaşadı.

DA COSTA'NIN SÖZLEŞMESİ UZADI
Sözleşmesi gereği 10 maça ilk 11'de başlaması durumunda bir yıllık opsiyonu devreye girecek olan Trabzonspor'un 34 yaşındaki oyuncusu Da Costa, Denizlispor maçına ilk 11'de başlayarak bu hakkını doldurdu ve sözleşmesindeki opsiyon maddesi otomatik olarak devreye girdi.

DENİZLİSPOR KÂBUSU!
Süper Lig'in ilk yarısındaki Denizlispor maçından (Aralık 2019'da 1-2) sonra hiç mağlubiyet yaşamayan Trabzonspor, yine Ege ekibine teslim olarak 16 maçlık yenilmezlik serisinden oldu. Horoz, bu sezon ligde iki kez yendiği bordomavilileri, kupada da rövanşta mağlup etmesine rağmen elendi.

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Kaçan balık büyük oldu
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