Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyareti

Kulüpler Birliği'nden 'e geçmiş olsun ziyareti

Kulüpler Birliği Vakfı, Başkanı 'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Cengiz, mayıs ayında beyin ve mide ameliyatı olmuştu.

AA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 16:35 Son Güncelleme: 14.7.2020 16:52 ABONE OL
Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyareti

Kulüpler Birliği Vakfı, mayıs ayında beyin ve mide ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Vakfın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ile Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundular."

Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyareti

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor finaline sayılı saatler! Survivor kim elendi kim gitti? SMS sıralaması ile elenen isim...
Wayfair skandalının ardından Trendyol'dan son dakika açıklaması: Fahiş fiyatlara satılan o ürünler...
Ayasofya açıklamasının ardından Papa Francis'e zor soru! ‘Cordoba (Kurtuba Ulu Camii) için de acı çekiyor mu?’
SON DAKİKA HABER... Survivor yüzleşme gecesine Sercan'ın Cemal Can'a yaptığı çarpıcı itiraflar damgasını vurdu! Sosyal medyada gündem oldu!
Serenay Sarıkaya çılgına döndü! Serenay Sarıkaya o iddialara sosyal medya hesabından ateş püskürdü!
Fatih Terim'den o yıldıza şok! "Kendine takım bul"
Fenerbahçe'den Fatih Terim'e şok! O yıldıza çılgın teklif
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2020 Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları
Tuvana Turkay şaşırtmaya devam ediyor! SON DAKİKA: Kendisinden 37 yaş büyük Selçuk Yöntem ile pozu olay oldu!
CHP'li Öztrak'tan skandal Ayasofya yorumu! Cumhuriyet'i yok saydınız
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyareti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA