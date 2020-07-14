Manchester City’nin Avrupa’dan 2 yıl men cezası CAS’tan döndü

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından sponsorluk ve 2012-16 yıllarındaki gelirlerini şişirdiği gerekçesiyle şubat ayında Manchester City'ye verilen iki sezon Avrupa kupalarından men cezası CAS'tan döndü. Cezanın duruşmalarda yeterli delil sunulamaması ve iddia edilen ihlallerin büyük bölümünün 5 yıllık zaman aşımına uğramasından dolayı kaldırıldığı kaydedildi. Bu kararın ardından Avrupa'dan 1 yıl men cezası alan ancak itirazlar sonucu perşembe günü CAS'la görüşmesi olan Trabzonspor camiası, "Bize verilen cezanın da kaldırılacağını ümit ediyoruz"
dedi.