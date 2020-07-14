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’nin Avrupa’dan 2 yıl men cezası ’tan döndü

İddia edilen ihlallerin büyük bölümünün 5 yıllık zaman aşımına uğramasından dolayı cezanın kaldırıldığı bildirildi

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Manchester City’nin Avrupa’dan 2 yıl men cezası CAS’tan döndü
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından sponsorluk ve 2012-16 yıllarındaki gelirlerini şişirdiği gerekçesiyle şubat ayında Manchester City'ye verilen iki sezon Avrupa kupalarından men cezası CAS'tan döndü. Cezanın duruşmalarda yeterli delil sunulamaması ve iddia edilen ihlallerin büyük bölümünün 5 yıllık zaman aşımına uğramasından dolayı kaldırıldığı kaydedildi. Bu kararın ardından Avrupa'dan 1 yıl men cezası alan ancak itirazlar sonucu perşembe günü CAS'la görüşmesi olan Trabzonspor camiası, "Bize verilen cezanın da kaldırılacağını ümit ediyoruz" dedi.

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Manchester City’nin Avrupa’dan 2 yıl men cezası CAS’tan döndü
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