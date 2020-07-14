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Milli futbolcu sezonu kapattı

'in 35'inci haftasında deplasmanda Bournemouth'a 4-1'lik skorla mağlup olmuştu. Milli futbolcumuz de zorlu karşılaşmanın 67'inci dakikasında direkt ile oyun dışında kalmıştı. Genç futbolcuya gördüğü kart nedeniyle 3 maç ceza verildi.

AA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 18:40 ABONE OL
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, son lig maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alarak sezonu kapattı.

Basın toplantısı düzenleyen Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rogers, sezonu kapatan Çağlar Söyüncü ile görüştüğünü belirterek, "Takımda istemediğimiz türden bir disiplinsizlik yaptı. Sezon boyunca birinci sınıf bir performans sergiledi. Bunu yaparken hırsını yönetmeyi de başardı. Bu tecrübeden ders çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından hareketi nedeniyle özür dileyen Çağlar Söyüncü ise "Bu formayı her giydiğimde sorumluluklarımın farkında olmaya çalışıyorum. Yaptığım gereksiz hata nedeniyle taraftarı ve kendimi üzdüğümün farkındayım. Daha da önemlisi, kötü bir örnek olarak gösterilmek, yaşamak istediğim bir deneyim değil. Takım arkadaşlarım ve taraftardan özür dilerim." mesajını yazdı.

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bournemouth'a 4-1 yenilen Leicester City'de maçın 67. dakikasında gol sonrası kaleden topu almak isteyen rakibine tekme atan Çağlar Söyüncü, doğrudan kırmızı kart görmüştü.

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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü sezonu kapattı
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