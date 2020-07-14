Ne atanı var ne de tutanı

Fenerbahçe'nin kötü gidişi istatistiklere de yansıdı. Kaleci Altay Bayındır hem kurtarış yüzdesinde hem de maç başına kurtarış sayısında ligin en kötü 3. kalecisi durumuna geldi. Altay yüzde 64'lük kurtarış yüzdesi yakalarken, maç başına ise ancak 2.4 kurtarış yapabildi. Genç file bekçisi 42 gol yerken, sadece 5 maçta kalesini gole kapattı.



MEVLÜT ERDİNÇ AMELİYAT OLDU

Kalesinde bol gol gören F.Bahçe'de hücum adamlarının da verimliliği düştü. Sarılacivertlilerde Vedat Muriqi son 13 maçta rakip kalelere attığı 38 şutun ancak 3'ünü gol yapabildi. Mevlüt Erdinç, bu sezon ligde 12 maçta 186 dakika şans bulup gol atamadı. Öte yandan Mevlüt sağ dizinden menisküs ameliyatı oldu ve sezonu kapattı.



VEDAT MURİQİ

Vedat ligin ilk yarısında 10 gol ve 3 asistle oynarken, 2. yarıda 5 gol-2 asistte kaldı.



ALTAY BAYINDIR

Altay 25 Ocak'taki Başakşehir maçından beri oynanan 12 maçta da kalesini gole kapatamadı.



DERBİ ÖNCESİ BİR İYİ BİR DE KÖTÜ HABER!

Sivasspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan Tolgay Arslan ve Falette'in durumları belli oldu. Yapılan açıklamada, "Tolgay'ın ayak bileğinde burkulmadan dolayı eski bağ yırtığı yerinde ve eklem içinde ödem tespit edildi" denirken, Falette'in kalça eklemi etrafında ödem tespit edildiği açıklandı. Tolgay'ın Beşiktaş'a karşı oynayamayacağı, Falette'in ise derbiye yetişeceği öğrenildi.

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