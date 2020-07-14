Oyun değil sonuç önemli

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-0 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçı sonrası net mesajlar verdi: "Bütün kurgumuz maçları kazanmak üzerine. Nasıl oynadığımızın bir önemi yok. Artık nasıl kazanıyorsak öyle oynayacağız.
Tüm kurgumuz bu yönde. Rakibimiz şuursuz baskı yaptı, penaltıdan sonra kolay bir galibiyet oldu." Genç çalıştırıcı, F.Bahçe derbisinde N'Koudou'nun cezalı olmasıyla ilgili bir soru üzerine
ise şunları söyledi: "O da mı yok. Zaten 6 eksikle geldik, kadromuzda oyuncular var. Burak Yılmaz'ın durumu belirsiz. Boateng oynayabilir çok önemli değil. Oyuncularımız var. Görev verdiklerimiz de çıkarlar ve ellerinden geleni sonuna kadar yaparlar."
'İŞİN ŞAKASI YOK'
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman karşılaşma sonrası üzgündü: "İkinci yarı Beşiktaş'ın pozisyonu yok. Kendi kendimize penaltı yaratıyoruz. Üzgün olduğumuz konu bu. Son iki maçımızı kazanmak zorundayız. İşin şakası yok."