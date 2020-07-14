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Süper Lig’in yeni ekibi ’un hocası A SPOR’a konuştu

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Sözümüzü tuttuk

Erzurumspor ve G.Antep'in ardından Hatayspor'u da 53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mehmet Altıparmak yaşadığı gururu şöyle dile getirdi: "Şampiyon takımın hocası olmak büyük mutluluk. Bir sene önce üzdüğüm takımları bir sene sonra Süper Lig'e çıkarıp sevindirmek benim için ayrı bir gurur. Çok şükür söz verdiğimiz kişilere sözümüzü tutuyoruz. Hatay halkı bu anı bekliyordu. Çok çalıştık ve şampiyonluğu elde ettik." 51 yaşındaki teknik adam gelecekle ilgili olarak ise "Gelirken bu sene artı önümüzdeki yılın planlamasını yaparak geldik. Ama benim mukavele ile işim yok. Hizmet için geliyorum. Bursa maçını oynadıktan sonra planlarımızı yönetimle konuşacağız. Öncelikli hedef Süper Lig'de kalıcı yer edinmek. Bunun için de ilk yıl çok önemli" dedi. Altıparmak, 90+4'te Soner'in golüyle 1-0 kazandıkları Keçiörengücü maçını unutmayacağını da söyledi.



COŞKULU KARŞILAMA
Adanaspor'u 2-1 yenip, bitime bir hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor, şehre dönüşünde coşkuyla karşılandı. Futbolcular, üstü açık otobüsle şehre giriş yaparken, tezahürat ve meşalelerle kendilerini bekleyen taraftarları telefonlarıyla çekip anı ölümsüzleştirdi.

Hatayspor'un şampiyonluğu kentte coşkuyla kutlandı

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