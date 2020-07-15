Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arsenal 2-1 Liverpool | MAÇ SONUCU

2-1 | MAÇ SONUCU

İngiltere 'in 36'ıncı haftasında şampiyon deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Klopp'un öğrencileri 1-0 öne geçtiği karşılaşmada sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

AA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 00:24 ABONE OL
Arsenal 2-1 Liverpool | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Liverpool, deplasmanda Arsenal'e 2-1 yenildi.

Premier Lig şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Liverpool, Emirates Stadı'nda Arsenal'e konuk oldu.

Liverpool, maçın 20. dakikasında Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Arsenal, Alexandre Lacazette'nin 32. dakikada, Reiss Nelson'un da 44. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Manchester City evinde kazandı! Manchester City 2-1 Bournemouth (MAÇ SONUCU)

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadele Londra temsilcisi Arsenal'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Arsenal puanını 53'e yükselterek ligde 9. sırada yer bulurken, Liverpool 93 puanda kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2020 birincisi şampiyonu Cemal Can Canseven mi, Barış Murat Yağcı mı oldu? İşte detaylar...
Songül Karlı eski eşiyle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü! Eski eşi Metin Yüncü tarafından 20 milyon TL dolandırıldı!
Son dakika haberi: 15 Temmuz gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'dan altın fiyatları bilgisi geliyor...
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu yıl erken açıklanacak mı? 2020 YKS üniversite sınav sonuçları açıklanma tarihi!
LGS sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika LGS sonuçları açıklaması! Tercih kılavuzu BURADA!
SON DAKİKA: Survivor Barış Murat Yağcı ölümle tehdit ediliyor! Popüler Survivor yarışmacısının babasından şaşırtan sözler!
Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2020 şampiyonu birincisi Cemal Can mı, Barış Murat Yağcı mı oldu?
Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel taşınacağını açıkladı yeni rotası bakın neresi!
Peygamber efendimize hakaret etmişti! Alçak paylaşıma gözaltı
17 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ile satışa çıkan fırsat ürüleri! BİM aktüel ürünler indirimleri için geri sayım başladı!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arsenal 2-1 Liverpool | MAÇ SONUCU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA