Başakşehir’e meşaleli karşılama

Süper Lig'de takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde son iki haftaya giren Medipol Başakşehir'e taraftarından büyük destek vardı. Konya deplasmanında 4-3'lük yenilgi alan ancak Trabzonspor'un da Denizli'de yenilmesi ile avantajını yitirmeyen Başakşehir'e İstanbul'a döndüğünde taraftarı büyük destek verdi.Şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar en çok teknik direktör Okan Buruk lehine tezahüratta bulundu. Kaptan Visca ve Demba Ba da taraftarın yoğun ilgisi ile karşılaştı.BAŞAKŞEHİR ile şampiyonluğa doğru ilerleyen Mehmet Topal, tarihe geçmeye de hazırlanıyor. 34 yaşındaki oyuncu ligde farklı takımlarla 3 şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olmak istiyor. Galatasaray (2007-2008) ve Fenerbahçe (2013- 2014) ile zafere ulaşan Topal bu sezon Başakşehir ile de şampiyon olmak istiyor.