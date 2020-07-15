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Başakşehir’e meşaleli karşılama

4 puan farkla lider olan İstanbul ekibini, taraftarı bağrına bastı

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Başakşehir’e meşaleli karşılama
Süper Lig'de takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde son iki haftaya giren Medipol Başakşehir'e taraftarından büyük destek vardı. Konya deplasmanında 4-3'lük yenilgi alan ancak Trabzonspor'un da Denizli'de yenilmesi ile avantajını yitirmeyen Başakşehir'e İstanbul'a döndüğünde taraftarı büyük destek verdi. Takımın İstanbul Havalimanı'ndan çıkış anında onlarca taraftar meşalelerle futbolculara ve teknik heyete moral verdi. Şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar en çok teknik direktör Okan Buruk lehine tezahüratta bulundu. Kaptan Visca ve Demba Ba da taraftarın yoğun ilgisi ile karşılaştı. Meşale şovu sonrası takım otobüsü tesislere hareket etti.

TOPAL REKORA KOŞUYOR
BAŞAKŞEHİR ile şampiyonluğa doğru ilerleyen Mehmet Topal, tarihe geçmeye de hazırlanıyor. 34 yaşındaki oyuncu ligde farklı takımlarla 3 şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olmak istiyor. Galatasaray (2007-2008) ve Fenerbahçe (2013- 2014) ile zafere ulaşan Topal bu sezon Başakşehir ile de şampiyon olmak istiyor.

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Başakşehir’e meşaleli karşılama
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