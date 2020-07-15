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'da dönemi

ekiplerinden , 'ın ayrılığı sonrası 'ı takımın başına getirdi. Hırvat hoca ile 2020-2021 sezonu için prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu.

AA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 22:55 ABONE OL
Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, gelecek sezon için teknik direktör Stjepan Tomas ile anlaştı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ünal Karaman'ın görevden ayrılması ile teknik direktör arayışlarına hızlı bir şekilde başlandığı vurgulanarak, "Çaykur Rizespor'umuz Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas ile 2020-2021 sezonu için prensipte anlaşma sağlamıştır. Teknik direktör Stjepan Tomas gelecek sezonun planlaması için Süper Lig'de kalan iki haftalık sürede takımımızın maçlarını takip edecektir." ifadelerine yer verildi.

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Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi
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