Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Şampiyonlar Ligi'nin formatı değiştirildi ve yeniden başlayacak. Son 16 turu tamamlandıktan sonra organizasyon tek maçlı eleme usulü Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenecek.
Tüm maçların Lizbon'da oynanacağı son 8'de FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır da görev yapacak. Öte yandan Çakır'ın hakem triosunda Bahattin Duran ve Tarık Ongun da yer alacak.
Şampiyonlar Ligi'nin 8'li finali 12-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi görevi