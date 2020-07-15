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'da flaş gelişme! 5 2 ayrılık

Gelecek sezon kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek olan , sezon bitmeden hareke geçti. Sarı-kırmızılılarda yönetime listesini sunarken, yıldız isimlerle tek tek anlaşmaya varıldı. Aslan'da, iki flaş isimle de yolların ayrılmasına karar verildi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 15.7.2020 09:01 Son Güncelleme: 15.7.2020 09:13 ABONE OL
Galatasaray'da flaş gelişme! 5 transfer 2 ayrılık

Gözünü gelecek sezona diken , transferde harekete geçti. 'in çok istediği yıldızlarla anlaşma sağlayan yönetim, sezon sonunda bu transferleri açıklayacak. Galatasaray'da ayrıca iki flaş isimle de yollar ayrılacak. Bu isimlerin yeni adresleri de belli oldu. İşte gelecek ve gidecek o isimler...

Galatasaray'da flaş gelişme! 5 transfer 2 ayrılık

MAHMOUD TREZEGUET

Diagne geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'dan edilirken, Terim'in alınmasını çok istediği diğer isim Trezeguet'ydi. Ancak FFP bütçesi yeterli olmayınca iş yaza kaldı ve araya giren , 10 milyon Euro'ya bonservisini aldı.

Galatasaray'da flaş gelişme! 5 transfer 2 ayrılık

İngiliz kulübünün bir alt lige düşmeye çok yaklaşmasıyla, Trezeguet tekrar gündeme geldi. Onyekuru sürpriz şekilde Monaco'ya dönüp, tekrar kiralanma şansı neredeyse hiç kalmayınca, Mısırlı yıldızla temaslar tekrar başladı.

Galatasaray'da flaş gelişme! 5 transfer 2 ayrılık

Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki kanat oyuncusunu 2 yıllığına kiralamak istiyor. Menajeri D'Avila, Trezeguet'nin 'a gelebileceğini yönetime bildirdi. cephesiyle görüşmeler sürüyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! 5 transfer 2 ayrılık

OMAR ELABDELLAOUİ

'ın transferinde son aşamaya geldiği bir diğer isim . Sağ bekte sözleşmesi sona eren Mariano ile yolları ayıracak olan Sarı-Kırmızılılar, bu bölgeye 'un 28 yaşındaki Norveçli futbolcusunu ediyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! 5 transfer 2 ayrılık

Oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Yönetimi, resmi imza için kontratın resmen sona ermesini bekliyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! 5 transfer 2 ayrılık

alt yapısında görev yapan, daha sonra Hollanda'da Feyenoord, 'de ve son olarak formaları giyen Elabdellaoui, bonservis bedelinin olmaması sebebiyle, diğer bölgelere yapılacak takviyelerde Aslan'ın işini kolaylaştıracak.

Galatasaray'da flaş gelişme! 5 transfer 2 ayrılık

EMRE KILINÇ

Sivasspor'la sözleşmesi lig bitimiyle sona erecek olan Emre Kılınç, devre arasında Yandaş'la birlikte 'la el sıkışan iki isimden biri. Mert Hakan daha sonra rotasını daha yüksek teklif veren 'ye çevirirken, Emre geri adım atmadı.

Galatasaray'da flaş gelişme! 5 transfer 2 ayrılık

25 yaşındaki kanat oyuncusu, Kadıköy'de 2-1 kazanılan son maçında ortaya koyduğu performansla Sarı- Kırmızılı camiada büyük sevinç yarattı. Bonservis bedelinin olmaması da, FFP konusunda 'un elinibir hayli güçlendirecek.

Galatasaray'da flaş gelişme! 5 transfer 2 ayrılık

Sağ kanatta görev yapan Emre; her ne kadar Terim'in listesinde kalacak oyuncular arasında yer alsa da iyi bir teklif gelmesi halinde Feghouli'nin satışını da gündeme getirebilir.

Galatasaray'da flaş gelişme! 5 transfer 2 ayrılık

VOLKAN BABACAN

Kaval kemiği iki yerinden kırılan ve ameliyat olan Muslera'nın dönüşünü bekleyen , o güne kadar kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek istiyor. Fatih hocanın kalede görmek istediği ile anlaşma sağlandı.

Galatasaray'da flaş gelişme! 5 transfer 2 ayrılık

'le kontratı süren, ancak bu yıl ligde hiç forma giyemeyen 31 yaşındaki file bekçisine bonservis bedeli ödememek için kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! 5 transfer 2 ayrılık

2. Başkan Abdurrahim Albayrak, 'in patronu 'ı ikna etmeye çalışıyor. Muslera döndükten sonra da Babacan, 'ın ikinci kalecisi olacak.

Galatasaray'da flaş gelişme! 5 transfer 2 ayrılık

OĞULCAN ÇAĞLAYAN

'un 24 yaşındaki forveti Oğulcan Çağlayan da, 'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacağı bir başka isim. Bu transferin de lig bittikten sonra resmen açıklanması bekleniyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! 5 transfer 2 ayrılık

Karadeniz kulübü, kendisine haber vermeden opsiyon maddesini kullanıp sözleşmeyi 1 yıl daha uzatınca mukavelesini fesheden Oğulcan'ın durumu şu sıralarda TFF'ye bağlı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda (UÇK) görüşülüyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! 5 transfer 2 ayrılık

Kurul kararının Oğulcan'dan yana verileceği ve transferine bir engel çıkmayacağı tahmin ediliyor. Genç futbolcu da sezon başı kampında hazır olmak için antrenmanlarını bireysel olarak sürdürüyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! 5 transfer 2 ayrılık

2 YILDIZA YOL GÖRÜNDÜ

'da sadece dış değil, iç için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik patron 'in tamamen gözden çıkardığı iki yıldızdan Belhanda'nın Suudi Arabistan'a, Falcao'nun da ABD'ye gitmesi bekleniyor. (Fanatik)

Galatasaray'da flaş gelişme! 5 transfer 2 ayrılık

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Galatasaray'da flaş gelişme! 5 transfer 2 ayrılık
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