Galatasaray'da flaş gelişme! 5 transfer 2 ayrılık

Gözünü gelecek sezona diken Galatasaray, transferde harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği yıldızlarla anlaşma sağlayan yönetim, sezon sonunda bu transferleri açıklayacak. Galatasaray'da ayrıca iki flaş isimle de yollar ayrılacak. Bu isimlerin yeni adresleri de belli oldu. İşte gelecek ve gidecek o isimler...