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'ın transferde rakibi Mourinho!

Önümüzdeki yıl için golcü transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan , Al Duhail forması giyen 'nin peşine düştü. Ancak, golcü futbolcu için Mourinho'lu da devrede.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 13:55 ABONE OL
Galatasaray'ın transferde rakibi Mourinho!

Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın bir forvet takviyesi yapmak istediği bilinirken, rota Dubai'ye çevrildi.

Ukrayna basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Almoez Ali için Galatasaray dahil olmak üzere; Shakhtar Donetsk, Basel ve Lokomotiv Moskova da devrede.

TOTTENHAM İSTEDİ
Öte yandan İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın da oyuncuyu istediği ifade edilirken, gelen teklifin şimdilik reddedildiği kaydedildi.

23 yaşındaki Almoez Ali, bu sezon toplamda 16 maça çıkarken 6 gol 6 asist üretti.

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Galatasaray'ın transferde rakibi Mourinho!
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