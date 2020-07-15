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'un kupasını alacağı tarih açıklandı

'de açık ara farkla şampiyonluk ipini göğüsleyen , Çarşamba günü kupasına kavuşacak.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 21:51 ABONE OL
Liverpool'un kupasını alacağı tarih açıklandı

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde şampiyonluğu önceki haftalarda garantileyen Liverpool için 22 Temmuz Çarşamba günü Chelsea ile yapacağı maçın ardından Anfield Stadı'nda kupa töreni düzenleneceği belirtildi.

Taraftarın alınmayacağı statta şampiyonluk töreninin özel konuğu ise 1977-1990 sezonları arasında formasını giymesinin ardından Liverpool'u 1989-1990 sezonunda teknik direktör unvanıyla 30 yıl önceki son şampiyonluğuna ulaştıran kulüp efsanesi İskoç Kenny Dalglish olacak.

Tören için özel podyumun hazırlanacağı Anfield Stadı'nda, taraftarların hazırlayacağı pankart ve afişler de tribünlerde yer alacak.

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Liverpool'un kupasını alacağı tarih açıklandı
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