Max Kruse limitten düşülemiyor

Son dönemde, TFF ile Fenerbahçe arasındaki gerilimin devam ettiği, bu nedenleyönünde iddialar ortaya atılıyor. Bunlardaki gerçeklik payı, yeni transfer döneminde nasıl gelişmeler olacağı, Fenerbahçe özelindeki durumlarla ilgili merak edilenleritek tek açıklıyor.TFF,yeni transfer dönemi için hiçbir kulübün limitini açıklamadı. Lig bitimi bu limit açıklanacak ve F.Bahçe dahiltransfer yapacak.Fenerbahçe içinBunların ilki UEFAile yapılan anlaşma gereğikriteri.Bu nedenle bonservislioyuncu alabilmek için bonservisgeliri elde edilmesi zorunluluğuvar. Bunun dışındaTFF'nin belirlediği maaş limitiniaşmadan transfer yapılabilecek.Fenerbahçe, ocak transfer döneminde Sadık'ın maaşında yaptığı fedakârlıkla. Yeni sezon öncesi Isla, Hasan, M.Ekici, Tolga ve Falette (kiralık) gibi isimlerin sözleşmeleri bitiyor.Kiralık oyunculardönüşü Fenerbahçeiçin sıkıntı. Bu oyuncularınyanı sıra takımda yüksek maaşıbulunan ve fazla süre alamayanoyuncuların elden çıkarılmasıgündemde. BöylelikleFenerbahçe,Fenerbahçe, ihtilaflı olarak yollarını ayırdığı Max Kruse'ninKruse'nin maaşının bilançodan düşürülebilmesi için oyuncuyla anlaşma yapılması ve anlaşma kağıdının TFF'ye iletilmesi gerekiyor.Vedat veya başka birinin satışı, UEFA nezdinden bonservis geliri olarak kaydedilebilecek. AncakFenerbahçe, transfer dönemi devam ederkenAncak oyuncuya lisans çıkartamayacağı için idman yaptıramayacak. Simon Falette transferinde olduğu gibi, Fenerbahçe limitte boşluk yarattığı anda oyuncu resmi olarak kulübün oyuncusu olacak.