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limitten düşülemiyor

'nin 'Harcama Limiti' konusunda bilinmeyenlerini SABAH Spor açıklıyor... UEFA ile yapılan anlaşma gereği, "Satmadan alamazsın" kriteri bonservisli için oyuncu satmayı gerektiriyor. Ayrıca 'nin belirlediği maaş limitini aşmadan transfer yapma zorunluluğu var. İhtilaflı olarak yolların ayrıldığı Alman yıldız 'un maaşının bilançodan düşürülebilmesi için oyuncuyla anlaşma yoluna gidilmesi ve anlaşma sağlandığına dair belgenin TFF'ye iletilmesi mecburi...

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Max Kruse limitten düşülemiyor
Son dönemde, TFF ile Fenerbahçe arasındaki gerilimin devam ettiği, bu nedenle sarı-lacivertlilere limit açılmadığı ve yine transfer yapılamayacağı yönünde iddialar ortaya atılıyor. Bunlardaki gerçeklik payı, yeni transfer döneminde nasıl gelişmeler olacağı, Fenerbahçe özelindeki durumlarla ilgili merak edilenleri SABAH Spor tek tek açıklıyor.

TFF, Fenerbahçe'nin limitini neden açıklamıyor?
TFF, yeni transfer dönemi için hiçbir kulübün limitini açıklamadı. Lig bitimi bu limit açıklanacak ve F.Bahçe dahil tüm takımlar limitlerindeki boşluk durumuna göre transfer yapacak.

Fenerbahçe yeni sezonda nasıl transfer yapabilecek?
Fenerbahçe için iki farklı kriter var. Bunların ilki UEFA ile yapılan anlaşma gereği "Satmadan alamazsın" kriteri. Bu nedenle bonservisli oyuncu alabilmek için bonservis geliri elde edilmesi zorunluluğu var. Bunun dışında TFF'nin belirlediği maaş limitini aşmadan transfer yapılabilecek.

Şu anda Fenerbahçe kulübünün limiti ne durumda?
Fenerbahçe, ocak transfer döneminde Sadık'ın maaşında yaptığı fedakârlıkla limit aşımını yüzde 30'un altında tutmuştu. Yeni sezon öncesi Isla, Hasan, M.Ekici, Tolga ve Falette (kiralık) gibi isimlerin sözleşmeleri bitiyor. Bu isimlerin gidişi, 4-5 milyon Euro civarında rahatlama sağlayacak.

Daha fazla limit açmak için neler yapılacak?
Kiralık oyuncular Zanka ve Frey'in dönüşü Fenerbahçe için sıkıntı. Bu oyuncuların yanı sıra takımda yüksek maaşı bulunan ve fazla süre alamayan oyuncuların elden çıkarılması gündemde. Böylelikle Fenerbahçe, atıl duran bir maaş yükünü sırtında taşımamış olacak.

Sözleşmesini fesheden Kruse limitten düşüyor mu?
Fenerbahçe, ihtilaflı olarak yollarını ayırdığı Max Kruse'nin 2.8 milyon Euro'luk maaşını limitten düşemiyor. Kruse'nin maaşının bilançodan düşürülebilmesi için oyuncuyla anlaşma yapılması ve anlaşma kağıdının TFF'ye iletilmesi gerekiyor.

Oyuncu satışı sarı-lacivertlileri rahatlatıyor mu?
Vedat veya başka birinin satışı, UEFA nezdinden bonservis geliri olarak kaydedilebilecek. Ancak bonservis geliri, TFF harcama limitine üçte bir oranında yazılabilecek.

Limit yoksa transfer açıklaması yapılamayacak mı?
Fenerbahçe, transfer dönemi devam ederken harcama limitinde boşluk olmasa dahi transfer açıklayabilecek. Ancak oyuncuya lisans çıkartamayacağı için idman yaptıramayacak. Simon Falette transferinde olduğu gibi, Fenerbahçe limitte boşluk yarattığı anda oyuncu resmi olarak kulübün oyuncusu olacak.

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Max Kruse limitten düşülemiyor
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