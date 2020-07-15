Max Kruse limitten düşülemiyor

Son dönemde, TFF ile Fenerbahçe arasındaki gerilimin devam ettiği, bu nedenle sarı-lacivertlilere limit açılmadığı ve yine transfer yapılamayacağı
yönünde iddialar ortaya atılıyor. Bunlardaki gerçeklik payı, yeni transfer döneminde nasıl gelişmeler olacağı, Fenerbahçe özelindeki durumlarla ilgili merak edilenleri SABAH Spor
tek tek açıklıyor.
TFF, Fenerbahçe'nin limitini neden açıklamıyor?
TFF,
yeni transfer dönemi için hiçbir kulübün limitini açıklamadı. Lig bitimi bu limit açıklanacak ve F.Bahçe dahil tüm takımlar limitlerindeki boşluk durumuna göre
transfer yapacak.
Fenerbahçe yeni sezonda nasıl transfer yapabilecek?
Fenerbahçe için iki farklı kriter var.
Bunların ilki UEFA
ile yapılan anlaşma gereği "Satmadan alamazsın"
kriteri.
Bu nedenle bonservisli
oyuncu alabilmek için bonservis
geliri elde edilmesi zorunluluğu
var. Bunun dışında
TFF'nin belirlediği maaş limitini
aşmadan transfer yapılabilecek.
Şu anda Fenerbahçe kulübünün limiti ne durumda?
Fenerbahçe, ocak transfer döneminde Sadık'ın maaşında yaptığı fedakârlıkla limit aşımını yüzde 30'un altında tutmuştu
. Yeni sezon öncesi Isla, Hasan, M.Ekici, Tolga ve Falette (kiralık) gibi isimlerin sözleşmeleri bitiyor. Bu isimlerin gidişi, 4-5 milyon Euro civarında rahatlama sağlayacak.
Daha fazla limit açmak için neler yapılacak?
Kiralık oyuncular Zanka ve Frey'in
dönüşü Fenerbahçe
için sıkıntı. Bu oyuncuların
yanı sıra takımda yüksek maaşı
bulunan ve fazla süre alamayan
oyuncuların elden çıkarılması
gündemde. Böylelikle
Fenerbahçe, atıl duran bir maaş yükünü sırtında taşımamış olacak.
Sözleşmesini fesheden Kruse limitten düşüyor mu?
Fenerbahçe, ihtilaflı olarak yollarını ayırdığı Max Kruse'nin 2.8 milyon Euro'luk maaşını limitten düşemiyor.
Kruse'nin maaşının bilançodan düşürülebilmesi için oyuncuyla anlaşma yapılması ve anlaşma kağıdının TFF'ye iletilmesi gerekiyor.
Oyuncu satışı sarı-lacivertlileri rahatlatıyor mu?
Vedat veya başka birinin satışı, UEFA nezdinden bonservis geliri olarak kaydedilebilecek. Ancak bonservis geliri, TFF harcama limitine üçte bir oranında yazılabilecek.
Limit yoksa transfer açıklaması yapılamayacak mı?
Fenerbahçe, transfer dönemi devam ederken harcama limitinde boşluk olmasa dahi transfer açıklayabilecek.
Ancak oyuncuya lisans çıkartamayacağı için idman yaptıramayacak. Simon Falette transferinde olduğu gibi, Fenerbahçe limitte boşluk yarattığı anda oyuncu resmi olarak kulübün oyuncusu olacak.