Pazar günü tam 7 maç oynanacak

TFF, Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçlarda değişikliğe gitti. Daha önce cuma günü yapılacağı açıklanan G.Saray- Göztepe maçı cumartesiye alındı. Küme düşme ve şampiyonluğu ilgilendiren karşılaşmalar pazar günü aynı saatte 21.00'de
oynanacak. Program şöyle:
18 TEMMUZ CUMARTESİ:
Galatasaray- Göztepe, Gaziantep FK-Kasımpaşa.
19 TEMMUZ PAZAR:
Trabzonspor- Konyaspor, Başakşehir- Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor-Y.Denizlispor, Ç.Rizespor- Y.Malatya, Ankaragücü- Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor- Gençlerbirliği, Beşiktaş- Fenerbahçe.