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Pazar günü tam 7 maç oynanacak

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Pazar günü tam 7 maç oynanacak
TFF, Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçlarda değişikliğe gitti. Daha önce cuma günü yapılacağı açıklanan G.Saray- Göztepe maçı cumartesiye alındı. Küme düşme ve şampiyonluğu ilgilendiren karşılaşmalar pazar günü aynı saatte 21.00'de oynanacak. Program şöyle:

18 TEMMUZ CUMARTESİ: Galatasaray- Göztepe, Gaziantep FK-Kasımpaşa.
19 TEMMUZ PAZAR: Trabzonspor- Konyaspor, Başakşehir- Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor-Y.Denizlispor, Ç.Rizespor- Y.Malatya, Ankaragücü- Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor- Gençlerbirliği, Beşiktaş- Fenerbahçe.

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Pazar günü tam 7 maç oynanacak
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