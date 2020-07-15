Sassuolo 3-3 Juventus | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 33'üncü hafta maçında lider Juventus, Milli futbolcu Mert Müldür'ün takımı Sassuolo ile karşı karşıya geldi.
Mapei Stadyumu'ndan oynanan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona erdi.
Juventus'un gollerini Danilo, Gonzalo Higuain ve Alex Sandro kaydetti. Sassuolo'nun golleri ise Duricic, Caputo ve Domenico Berardi kaydetti.
Juventus ligde galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken Sassuolo'nun galibiyet serisi de 4 maçta kaldı.
MERT 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Milli futbolcumuz Mert Müldür 90 dakika Sassuolo formasıyla sahada kaldı.
Bu sonuçla Juventus 77 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Sassuolo ise 47 puana yükseldi.