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3-3 | MAÇ SONUCU

A'nın 33'üncü hafta maçında 'ün formasını giydiği sahasında lider 'u konuk etti. İtalyan devi 2-0 öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı ve zorlu karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 01:01 Son Güncelleme: 16.7.2020 01:01 ABONE OL
Sassuolo 3-3 Juventus | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 33'üncü hafta maçında lider Juventus, Milli futbolcu Mert Müldür'ün takımı Sassuolo ile karşı karşıya geldi.

Mapei Stadyumu'ndan oynanan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Juventus'un gollerini Danilo, Gonzalo Higuain ve Alex Sandro kaydetti. Sassuolo'nun golleri ise Duricic, Caputo ve Domenico Berardi kaydetti.

Juventus ligde galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken Sassuolo'nun galibiyet serisi de 4 maçta kaldı.

MERT 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Milli futbolcumuz Mert Müldür 90 dakika Sassuolo formasıyla sahada kaldı.

Bu sonuçla Juventus 77 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Sassuolo ise 47 puana yükseldi.

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Sassuolo 3-3 Juventus | MAÇ SONUCU
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