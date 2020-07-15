Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaşlı Umut Nayir'den corona müjdesi!

Son dakika: Beşiktaşlı 'den corona müjdesi!

Beşiktaşlı yıldızdan corona virüsü müjdesi geldi. Geçtiğimiz hafta Kulübü yaptığı açıklamada iki futbolcusunun corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Daha sonra bu isimlerin Adem Ljajic ve olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Siyah-beyazlıların genç golcüsü, son yapılan testinin negatif çıktığını duyurarak herkesi sevindirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.7.2020 11:35 Son Güncelleme: 15.7.2020 11:45 ABONE OL

Beşiktaş'ta corona virüsüne yakalanan Umut Nayir, son testinin negatif çıktığını duyurdu. Genç futbolcu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;



"24 Haziran günü pozitif sonuçlanan corona testim bugün ilk defa negatife döndü çok şükür. Semptomatik bir etkisi olmasa da sezonun devam ettiği bir dönemde uzun süre bu süreçle karşılaşmak mental anlamda çok zorladı beni. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler.

TFF protokolleri gereği sahaya geri dönebilmek için 5 gün arayla 3 test sonucunun arka arkaya negatif çıkması gerekiyor. Bu nedenle sezonun kalanında da takımımla sahada olamayacağım.

Sezonun bu kritik haftalarında hem kendim için hem takımım için güzel hayallerim vardı. Bireysel anlamda takımdan uzak kalmanın hayal kırıklığını yaşasam da inşallah takım arkadaşlarım hedefimizi gerçekleştirecek. Tekrar teşekkür ediyorum desteğini esirgemeyen herkesten."

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor 2020 şampiyonu kim oldu? Survivor 2020 birincisi, Survivor SMS oylaması sıralaması ile kazanan isim
Songül Karlı eski eşiyle ilgili açtı ağzını yumdu gözünü! Eski eşi Metin Yüncü tarafından 20 milyon TL dolandırıldı!
Survivor şampiyonu kim oldu? Survivor 2020 şampiyonu birincisi Cemal Can mı, Barış Murat Yağcı mı oldu?
SON DAKİKA: Survivor Barış Murat Yağcı ölümle tehdit ediliyor! Popüler Survivor yarışmacısının babasından şaşırtan sözler!
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu yıl erken açıklanacak mı? 2020 YKS üniversite sınav sonuçları açıklanma tarihi!
Peygamber efendimize hakaret etmişti! Alçak paylaşıma gözaltı
Son dakika haberi: Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma! 100'den fazla Ermeni askeri öldürüldü! Rusya'dan konuya ilişkin ilk açıklama!
Serenay Sarıkaya çılgına döndü! Serenay Sarıkaya o iddialara sosyal medya hesabından ateş püskürdü!
Altın yatırımcısı dikkat! Altın fiyatları düşecek mi? 10 uzmandan altın yorumu geldi…
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaşlı Umut Nayir'den corona müjdesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA