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’a 20 milyon €

20 milyon Euro’luk teklife hazırlanırken Sevilla 18 milyon Euro öneriyor

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Uğurcan Çakır’a 20 milyon €
Avrupa ekiplerinin Uğurcan Çakır ısrarı bitmiyor… İngiliz basını Chelsea iddiasını ortaya atarken Sheffield United da sıraya girdi. 24 yaşındaki milli kaleci için Ada ekibi 20 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Performansı ile bordo-mavilileri sırtlayan oyuncuya İngilizler 5 yıllık sözleşme önermeye hazırlanırken İspanya'dan Sevilla'nın da teklifi masada. Endülüs temsilcisi 18 milyon Euro ile kapıyı çalmaya hazırlanıyor. Trabzonspor yönetimi ise lig bitmeden teklifleri değerlendirmeye almıyor.

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Uğurcan Çakır’a 20 milyon €
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