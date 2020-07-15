Yeni sürprizlere hazır olalım!

Hem Başakşehir hem de Trabzon can çekişen rakiplerle bir maç daha yapacak. Yeni sürprizler yaşanabilir. Üstteki ve dipteki mücadele vazgeçme lüksünü tanımıyor hiçbir takıma...Yaşar Kemal Uğurlu'nun Denizli-Trabzon karşılaşmasına atanması manidardı... Kalan iki haftada TFF içindeki Başakşehir lobisi, şampiyonluğun kaçmasına asla izin vermez.Başakşehir 3 asından yoksun olarak gittiği Antalya deplasmanına çıktığında Okan Buruk bile bence Trabzon'un bu kadar arka arkaya puan kaybı yaşayacağına inanmıyordu.Süper Lig'de son iki haftaya girildi. Son maçlarda şampiyonluk yarışı ve düşme bölgesinde sürpriz sonuçlar geldi. Hem Başakşehir hem de Trabzonspor haftayı kayıpla kapatarak adeta birbirlerine ikramda bulundular. Genel bir değerlendirme alırsak neler söylersiniz? Kimler küme düşer?Yukarıdaki tabloya baktığımız zaman Başakşehir çok önemli bir yenilgi almasına rağmen Trabzonspor'un da mağlubiyetiyle aslında yeni bir avantaj elde etti. Çünkü ligin bir maç daha boyu kısaldı.Ancak Başakşehir'in son haftalardaki performansına baktığımız zaman iyi bir futbol oynadığı da söylenemez. Ama Trabzonspor eline gelen fırsatları değerlendiremedi.Bence Trabzon'da son haftalardaki puan kayıplarının en önemli nedeni, Sörloth'un ağır trafikten yorgun düşmesiydi. Ligin altı ise tam bir soru işareti. En zor durumdaki lig sonuncusu Ankaragücü'nün dahi kurtarma şansı var. RİZE-MALATYA KRİTİK MAÇBu haftaki en kritik maç, Ç.Rize-Yeni Malatya. Ben bu haftaki maçlardan sonra bazı şeylerin netleşeceği görüşündeyim. En zor durumda olanlar Ankaragücü ile Kayseri.MHK, Konya-Başakşehir maçına Cüneyt Çakır'ı göndererek doğru iş yaptı. Çakır hatasızdı. Pandemi döneminin en çok tartışılan hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun Denizli-Trabzon maçına verilmesini ise manidar buluyorum.ama Uğurlu ile VAR'daki hakemin iki net penaltıyı görmezden gelmeleri tartışılamaz. Başakşehir, şok bir yenilgi almasına rağmen puan farkını koruduğu için yüzde 99 şampiyon. Okan Buruk ve öğrencilerinin Kayseri'ye karşı aynı hataları yapacağını düşünmüyorum.Kalan iki haftada TFF içindeki Başakşehir lobisi şampiyonluğun elden kaçmasına asla izin vermez.Düşme hattı el yakıyor. Kimin kimi yeneceği belli değil.Ankaragücü ve Denizlispor ligin son haftasında Denizli'de bir final oynayabilirler. Konya'nın sürpriz galibiyeti dengeleri altüst etti.Pandemi sürecinden önce lider olan Trabzonspor, salgın sonrası taraftar yoksunluğundan özellikle sahasında önemli puanlar kaybettiBu da gösteriyor ki pandemiden sonra gerek fiziksel gerekse mental yönden istenen düzeyde değiller. Bir de sakatlık sorunları çıktı.bu takımın ileride olmazsa olmazı. Çünkü önde top tutma becerisi olan tek isim. Ardından Ekuban gibi fiziksel anlamda rakibini yıpratan bir oyuncunun sakatlanmasıyla öndeki hücum organizasyonlarında sorunlar çıktı.Trabzonspor'un sezon başından beri en büyük sorunu, savunmasının ortasında yer alan oyuncuların yetersizliği.Yani ilk yarı sona erdiğinde ara transferde en sorunlu bölgeye transfer yapılması gerekirken orta alana yapılan tercihler bugün gelinen noktanın en büyük nedenidir.Düşme hattında Ankaragücü ve Kayseri'nin işi çok zor. Konya, Başakşehir maçından aldığı 3 puanla kurtulma yolunda büyük bir adım attı.Şubat'tan beri iki maç üst üste kazanamamış olmasına rağmen önceki gün ilk yarılar bittiğinde tablo şuydu; Trabzon kalan iki maçını alır ve Kasımpaşa evinde Başakşehir karşısına üç ihtimalin ikisi cebinde çıkardı… İşte bu fırsatı teptiler.Tabiri caizse çantada keklik maç. Trabzonspor'un sezon boyunca öne geçtiği maçlarda bu kadar puan kaybı yaşamış olması, sadece Ünal Karaman ve Hüseyin Çimşir üzerinden açıklanamaz.Başakşehir 3 asından yoksun gittiği Antalya deplasmanından çıktığında Okan Buruk bile bence Trabzon'un bu kadar arka arkaya puan kaybı yaşayacağına inanmıyordu.Alt taraf çok karışık. Takımlar çok önemli maçlara çıkacaklar. Bu hafta Çaykur Rize-Yeni Malatya maçı kritik. Bütün hesabın Ankaragücü kazanırsa son haftaya kalacağı ise kesin.İki takımın da puan kaybedeceklerini tahmin ediyordum ama aynı anda değil.Sosa gibi bir oyun lideri, Pereira, Novak, Ekuban gibi de lider oyunculara sahipler. Topu öne taşımak yerine, kendi alanında beklemek hangi akla sığar. Hiç yönetim veya hoca demesinler, takımın bu mental çöküşü tamir edilecek gibi değilmiş. Başakşehir yolun büyük bölümünü kat etmişti, yenildiği maçta önünü açması büyük ironi. Ama iki takım da can çekişen rakiplerle bir maç daha yapacak. Yeni sürprizlere de hazır olalım. Üstteki ve dipteki mücadele vazgeçme lüksünü tanımıyor hiçbir takıma.Ankaragücü, Kayserispor ve Malatya'nın işi zor. Bu hafta Rize-Malatya maçında kırılma yaşanacak.