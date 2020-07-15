Yeni sürprizlere hazır olalım!

GÜRCAN BİLGİÇ
Hem Başakşehir hem de Trabzon can çekişen rakiplerle bir maç daha yapacak. Yeni sürprizler yaşanabilir. Üstteki ve dipteki mücadele vazgeçme lüksünü tanımıyor hiçbir takıma...
LEVENT TÜZEMEN
Yaşar Kemal Uğurlu'nun Denizli-Trabzon karşılaşmasına atanması manidardı... Kalan iki haftada TFF içindeki Başakşehir lobisi, şampiyonluğun kaçmasına asla izin vermez.
BÜLENT TİMURLENK
Başakşehir 3 asından yoksun olarak gittiği Antalya deplasmanına çıktığında Okan Buruk bile bence Trabzon'un bu kadar arka arkaya puan kaybı yaşayacağına inanmıyordu.
SORU:
Süper Lig'de son iki haftaya girildi. Son maçlarda şampiyonluk yarışı ve düşme bölgesinde sürpriz sonuçlar geldi. Hem Başakşehir hem de Trabzonspor haftayı kayıpla kapatarak adeta birbirlerine ikramda bulundular. Genel bir değerlendirme alırsak neler söylersiniz? Kimler küme düşer?
ÖMER ÜRÜNDÜL
En önemli neden Sörloth'un trafikten yorgun düşmesiydi
Yukarıdaki tabloya baktığımız zaman Başakşehir çok önemli bir yenilgi almasına rağmen Trabzonspor'un da mağlubiyetiyle aslında yeni bir avantaj elde etti. Çünkü ligin bir maç daha boyu kısaldı. Son iki maçta bir galibiyet yeterli.
Ancak Başakşehir'in son haftalardaki performansına baktığımız zaman iyi bir futbol oynadığı da söylenemez. Ama Trabzonspor eline gelen fırsatları değerlendiremedi. Kupada F.Bahçe'yi eleyip finale kaldılar, çok zor G.Saray deplasmanını kazandılar ama Ankaragücü, Antalya ve Denizli maçlarındaki kayıplarla adeta şampiyonlukta bütün kontrolü rakibe bıraktılar.
Bence Trabzon'da son haftalardaki puan kayıplarının en önemli nedeni, Sörloth'un ağır trafikten yorgun düşmesiydi. Ligin altı ise tam bir soru işareti. En zor durumdaki lig sonuncusu Ankaragücü'nün dahi kurtarma şansı var. RİZE-MALATYA KRİTİK MAÇ
Bu haftaki en kritik maç, Ç.Rize-Yeni Malatya. Ben bu haftaki maçlardan sonra bazı şeylerin netleşeceği görüşündeyim. En zor durumda olanlar Ankaragücü ile Kayseri. Kayseri'nin en büyük handikabı hem F.Bahçe hem de Rize maçlarını galipken uzatma bölümlerinde yediği gollerle kaybetmesi oldu.
LEVENT TÜZEMEN
Riva'daki M.Başakşehir lobisi artık izin vermez!
MHK, Konya-Başakşehir maçına Cüneyt Çakır'ı göndererek doğru iş yaptı. Çakır hatasızdı. Pandemi döneminin en çok tartışılan hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun Denizli-Trabzon maçına verilmesini ise manidar buluyorum. Trabzon'un kötü oyunutartışılır
ama Uğurlu ile VAR'daki hakemin iki net penaltıyı görmezden gelmeleri tartışılamaz. Başakşehir, şok bir yenilgi almasına rağmen puan farkını koruduğu için yüzde 99 şampiyon. Okan Buruk ve öğrencilerinin Kayseri'ye karşı aynı hataları yapacağını düşünmüyorum. Ayrıca Mehsah ve Diego ikilisi bilerek kırmızı kart görmüşlerdir ve yaptıkları hainliktir.
Kalan iki haftada TFF içindeki Başakşehir lobisi şampiyonluğun elden kaçmasına asla izin vermez.
KONYASPOR ALTÜST ETTİ
Düşme hattı el yakıyor. Kimin kimi yeneceği belli değil. Kağıt üstünde yapılan hesaplar, sahada ters tepiyor.
Ankaragücü ve Denizlispor ligin son haftasında Denizli'de bir final oynayabilirler. Konya'nın sürpriz galibiyeti dengeleri altüst etti. Bu hafta Rize'de Rize-Malatya maçının galibi kümede kalacaktır. Beraberlik iki takımı da uçuruma itebilir.
İSKENDER GÜNEN
Fırtına'nın savunmadaki oyuncuları hep yetersizdi
Pandemi sürecinden önce lider olan Trabzonspor, salgın sonrası taraftar yoksunluğundan özellikle sahasında önemli puanlar kaybetti.
Bu da gösteriyor ki pandemiden sonra gerek fiziksel gerekse mental yönden istenen düzeyde değiller. Bir de sakatlık sorunları çıktı. Nwakaeme
bu takımın ileride olmazsa olmazı. Çünkü önde top tutma becerisi olan tek isim. Ardından Ekuban gibi fiziksel anlamda rakibini yıpratan bir oyuncunun sakatlanmasıyla öndeki hücum organizasyonlarında sorunlar çıktı. Şampiyonluğa oynayan bir takım için savunma çok önemlidir.
Trabzonspor'un sezon başından beri en büyük sorunu, savunmasının ortasında yer alan oyuncuların yetersizliği. Bireysel hatalar, şampiyonluk yolunda önemli puanların kaçmasına neden oldu.
Yani ilk yarı sona erdiğinde ara transferde en sorunlu bölgeye transfer yapılması gerekirken orta alana yapılan tercihler bugün gelinen noktanın en büyük nedenidir.
KONYA'DAN BÜYÜK ADIM
Düşme hattında Ankaragücü ve Kayseri'nin işi çok zor. Konya, Başakşehir maçından aldığı 3 puanla kurtulma yolunda büyük bir adım attı. Bir de Malatya maçından çıkacak sonuç, üçüncü takımı belirler diye düşünüyorum.
BÜLENT TİMURLENK
Buruk bile bence bu kadar puan kaybı beklemiyordu
Şubat'tan beri iki maç üst üste kazanamamış olmasına rağmen önceki gün ilk yarılar bittiğinde tablo şuydu; Trabzon kalan iki maçını alır ve Kasımpaşa evinde Başakşehir karşısına üç ihtimalin ikisi cebinde çıkardı… İşte bu fırsatı teptiler. Şimdi en iyi iki adamı Mensah ve Diego'nun cezalı olduğu Kayseri, Başakşehir deplasmanına geliyor.
Tabiri caizse çantada keklik maç. Trabzonspor'un sezon boyunca öne geçtiği maçlarda bu kadar puan kaybı yaşamış olması, sadece Ünal Karaman ve Hüseyin Çimşir üzerinden açıklanamaz. Sörloth dışında sezon devamlılığı sağlayamayan çok oyuncu vardı.
Başakşehir 3 asından yoksun gittiği Antalya deplasmanından çıktığında Okan Buruk bile bence Trabzon'un bu kadar arka arkaya puan kaybı yaşayacağına inanmıyordu. Başakşehir bu hafta şampiyonluğunu ilan eder.
A.GÜCÜ KAZANIRSA SON HAFTAYA KALIR
Alt taraf çok karışık. Takımlar çok önemli maçlara çıkacaklar. Bu hafta Çaykur Rize-Yeni Malatya maçı kritik. Bütün hesabın Ankaragücü kazanırsa son haftaya kalacağı ise kesin.
GÜRCAN BİLGİÇ
Şişman kadın sahneye çıkmadan oyun bitmez
İki takımın da puan kaybedeceklerini tahmin ediyordum ama aynı anda değil. Başakşehir ciddi bir rehavet ile oynadı. Trabzonspor ise müthiş goller kaçırdı.
Sosa gibi bir oyun lideri, Pereira, Novak, Ekuban gibi de lider oyunculara sahipler. Topu öne taşımak yerine, kendi alanında beklemek hangi akla sığar. Hiç yönetim veya hoca demesinler, takımın bu mental çöküşü tamir edilecek gibi değilmiş. Başakşehir yolun büyük bölümünü kat etmişti, yenildiği maçta önünü açması büyük ironi. Ama iki takım da can çekişen rakiplerle bir maç daha yapacak. Yeni sürprizlere de hazır olalım. Üstteki ve dipteki mücadele vazgeçme lüksünü tanımıyor hiçbir takıma.
Ankaragücü, Kayserispor ve Malatya'nın işi zor. Bu hafta Rize-Malatya maçında kırılma yaşanacak. Son hafta Denizli-Ankaragücü var. Son sözler henüz söylenmedi; şişman kadın sahneye çıkmadan oyun bitmez.