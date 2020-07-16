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'dan play-off kararı

2. Lig ekiplerinden , geçtiğimiz günlerde ligden çekilme kararı almıştı. Başkent ekibi, taraftarlarının istekleri üzerine 'da düzenlenecek olan play-off maçlarına çıkma kararı aldı.

İHA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 16:42 ABONE OL
Ankara Demirspor'dan play-off kararı

TFF 2. Lig'den çekilme kararı alan ve profesyonel futbol şubesini kapatacağını açıklayan Ankara Demirspor, taraftarlarının istekleri üzerine Antalya'da düzenlenecek olan Play-Off maçlarına çıkma kararı aldı.

Ankara Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri ilk sırada tamamlayan takımlarının şampiyon olarak tescil edilmesi kararını doğru bulmadıklarını ve kararlarının arkasında olduklarını belirterek, yönetim kurulu tarafından şu açıklamayı yayımladı: "Ankara Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak TFF Yönetim Kurulu'nun 8 Temmuz tarihli kararın iptali için TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na 14 Temmuz 2020 tarihinde müracaatımızı yaptık. Umuyoruz ki futbol camiamızın vicdanında büyük yaralar açacak karar bu sürecin sonunda iptal edilecektir. Ancak kulübümüzün varoluş sebebi olan taraftarlarımızın yoğun Play-Off oynama talebini de görmezden gelemezdik. Demiryolu emekçileri ve taraftarlarımız kulübümüze gelerek TFF'nin kararına karşılamış olduğumuz duruşu desteklediklerini ancak kulübümüzün Play-Off oynaması gerektiğini coşkulu bir şekilde belirtmişlerdir. Yönetim kurulu olarak taraftarlarımızın bu isteğini yerine getirme kararı aldık ve takımımızı Antalya'ya gönderdik. Ayrıca Tahkim'de karar iptal edilemez ve takımımız bir üst lige çıkartılmazsa görevden çekilerek, kulübümüzü Genel Kurul götürme kararı almış bulunmaktayız. Türk spor kamuoyuna duyurulur."

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Ankara Demirspor'dan play-off kararı
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