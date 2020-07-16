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maçı hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta?

’de mücadele tüm hızıyla sürüyor. Ligde şampiyonluk yarışının kızıştığı şu günlerde ilk 4 içinde yer alan ve şampiyonluk yarışına dahil olmak isteyen Beşiktaş ligin 33. haftasında, sahasında bu sezon istediği performansı gösteremeyen Fenerbahçe’yle karşılaşmaya hazırlanıyor. 56 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlılar, 50 puanla 7. sırada yer alan Fenerbahçe, karşısında 3 puan kazanmak istiyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler maça ilişkin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 01:43 ABONE OL
Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta?

'in 33. haftasında ligin ilk 4'ü içerisinde yer alan Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ligde müsabakalar tüm hızıyla sürerken şampiyonluk yarışında ben de varım demek isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında kazanan olmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Diğer yandan maçı izlemek ve heyecan dolu dakikalara dahil olmak isteyen sporseverler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 33. Hafta Beşiktaş Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin merak edilen detaylar şöyle;

Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta?

33. hafta maçı 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ, DERBİ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Beşiktaş, pazar günü sahasında konuk edeceği Fenerbahçe derbisi öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ MESAİSİNE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, pazar günü konuk olacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarına bu akşam yaptığı idmanla devam etti.
Fenerbahçe, 'in 33. haftasında pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları çalışan sarı-lacivertliler, idmanı çift kale maçla noktaladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş mesaisi hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta?
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