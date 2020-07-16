Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 33. haftasında ligin ilk 4'ü içerisinde yer alan Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ligde müsabakalar tüm hızıyla sürerken şampiyonluk yarışında ben de varım demek isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında kazanan olmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Diğer yandan maçı izlemek ve heyecan dolu dakikalara dahil olmak isteyen sporseverler Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor.
Süper Lig 33. Hafta Beşiktaş Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin merak edilen detaylar şöyle;
Süper Lig 33. hafta Beşiktaş Fenerbahçe maçı 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Beşiktaş, pazar günü sahasında konuk edeceği Fenerbahçe derbisi öncesi hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe, pazar günü konuk olacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarına bu akşam yaptığı idmanla devam etti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları çalışan sarı-lacivertliler, idmanı çift kale maçla noktaladı.
Fenerbahçe, Beşiktaş mesaisi hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla sürdürecek.