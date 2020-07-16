Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 33. haftasında ligin ilk 4'ü içerisinde yer alan Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ligde müsabakalar tüm hızıyla sürerken şampiyonluk yarışında ben de varım demek isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında kazanan olmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Diğer yandan maçı izlemek ve heyecan dolu dakikalara dahil olmak isteyen sporseverler Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 33. Hafta Beşiktaş Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin merak edilen detaylar şöyle;